În regimul comunist, denumirea unor instituţii, mă refer în primul rând la cele culturale, conţinea precizarea „de stat”: Teatrul de Stat Turda, Teatrul de Stat Bârlad, Editura de stat pentru literatură şi artă etc., etc. Precizare absolut superfluă, fiindcă totul era „de stat”, nu (mai) existau nici teatre nici edituri private. Clişeul a dispărut după 1989, dar locul nu a rămas gol. O frumoasă carieră a cunoscut cuvântul „naţional”. El avea mai demult un potenţial remarcabil, să ne amintim că Rică Venturiano era colaborator al ziarului Vocea patriotului naţionale, dar în ultimele trei decenii a devenit omniprezent, dobândind o funcţie asemănătoare aceleia a unei particule de nobleţe. A fost luptă mare, pentru câteva teatre din oraşe importante ale ţării, să capete statutul de „naţional”. Avem aşadar teatre naţionale la Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, Craiova, Sibiu (Teatrul naţional „Radu Stanca”), Târgu Mureş. Recolta e bogată, dar marea surpriză este atunci când afli de existenţa Teatrului Naţional din Caracal! O clădire frumoasă, bine restaurată, dar „naţional” nu e totuşi prea mult? Teatrele de operă nu s-au lăsat mai prejos: Opera Naţională Bucureşti, Opera Naţională Română din Timişoara, Opera Naţională Română din Iaşi, Opera Naţională Română din Cluj-Napoca. Şi „naţională”, şi „română”, nu e inutil? Pare-se că nu. Să nu uităm Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” din Bucureşti şi Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard” din Galaţi. Un statut curios are „Ateneul naţional”, un aşezământ cultural din Iaşi. La origine, fusese gândit ca un „ateneu popular” însă cineva a socotit că „popular” nu sună bine şi a avansat ateneul la rangul de „naţional”. Atunci Ateneul din Bucureşti ce este? Ateneu internaţional, global, cosmic, galactic?

În zona învăţământului, avem o epidemie de „naţional”. Mai toate liceele, de pe întreg cuprinsul patriei, s-au proclamat „colegii naţionale”. Iaşul e la înălţime: Colegiul Naţional „Constantin Negruzzi”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” etc. În această cursă pentru legitimare naţională un liceu din Iaşi, cu o veche şi strălucită tradiţie, e perdant: este - aţi ghicit - chiar Colegiul Naţional, ce are neşansa de a se fi numit „naţional” şi înainte de izbucnirea epidemiei. Ce ar putea face acum? O singură soluţie: să-şi spună Colegiul Naţional „Naţional”.

Un alt automatism, cu largă arie de desfăşurare, constă în a ni se reaminti - de parcă riscăm oricând să uităm - numele poporului din care facem parte. Nimic neobişnuit, totuşi, dacă ne gândim la popularitatea celor două şlagăre naţionale, Noi suntem români şi C-aşa-i românul. Televiziunea este terenul fertil pentru afirmarea permanentă a „românităţii”. Sunt emisiuni care o declară explicit: Românii au talent sau Ce spun românii. Televiziunile de ştiri - în grade diferite, desigur - excelează în utilizarea (şi, de fapt, instrumentalizarea) cuvântului. Pe două canale TV nu trece o seară fără ca să fim bombardaţi cu titluri precum Ce se întâmplă cu pensiile românilor, Mai cresc pensiile românilor?, De ce nu cresc pensiile românilor, Câţi români vor avea pensii micşorate, De ce întârzie recalcularea pensiilor românilor etc., etc. Aceste tulburătoare (şi, desigur, nevinovate) întrebări sunt de regulă însoţite de comentariile pertinente ale fostului ministru pesedist al muncii, Marius Budăi. Cu aceeaşi bună dispoziţie molipsitoare sunt anunţate diverse catastrofe şi dezastre - meteorologice, politice, sanitare ş.a.m.d. - care îi pândesc pe români. În pandemie am aflat, zilnic, numărul românilor infectaţi, al românilor spitalizaţi, al românilor vindecaţi etc. Presupun că s-a exclus din start posibilitatea ca printre victime să fie şi un cetăţean străin, şi de asta nu s-a folosit neutrul „persoane” („persoane infectate” etc.).

Premiul întâi cu cunună revine unui titlu de pe România TV: „Ţările care au stricat concediile românilor”. Da, e vorba de ţările care impun restricţii din cauza pandemiei. Să le strice concediile românilor! Auzi dumneata! Dar la ce să te aştepţi de la străinii ăştia care ne duşmănesc şi ne vor răul…

Alexandru Călinescu este profesor universitar doctor la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor