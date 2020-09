Clotilde Armand: Au fost tentative de fraudă. Vrem ca actualul primar să fie anchetat

Clotilde Armand a afirmat că, după ce în 2016 s-a schimbat rezultatul alegerilor într-o noapte, acum reprezentanţii USR au fost extrem de vigilenţi şi au reuşit să păstreze fiecare vot.

"În 2016 într-o noapte s-au schimbat rezultatele şi cum spunea Dan nu am renunţat. Nici voi să nu renunţaţi niciodată la ce este bun şi ce este corect. Au urmat patru ani de luptă grea în Consiliu. Noi am luptat pentru o Primărie corectă, împotriva corupţiei, împotriva intereselor transpartinice. De data aceasta am fost extrem de vigilenţi, am păstrat fiecare vot, am fost acolo, am putut să fim înauntru la început şi apoi am reuşit. Au fost tentative de fraudă şi vă promit că nu vom lăsa lucrurile aşa. Este o anchetă în curs, vrem ca primarul actual să fie anchetat, vom cere această anchetă până la capăt, nu vrem să lăsăm lucrurile aşa. Dar am învins, matematic am învins”, a afirmat Clotilde Armand.

Ea a precizat că primul lucru pe care doreşte să îl facă în calitate de primar este o Primărie unde interesele transpartinice nu au ce să caute.

"Primul lucru pe care vrem să le facem este o primărie de sticlă, o primărie de sticlă unde corupţia şi interesele transpartinice nu au ce să caute, vor fi evacuate şi avem şi multe alte lucruri de făcut. Timp de patru ani, când am luptat în Consiliul Local, am votat o grămadă de investiţii, miliarde de investiţii, care nu s-au implementat şi un Consiliul Local nu are niciun instrument pentru a spune unui Executiv, unui primar exact ce are de făcut. Votul cetăţenilor şi cetăţenii au învins, este victoria lor, votul lor a schimbat această Primărie. Acum vom putea implementa toate aceste investiţii care au fost votate timp de patru ani, sunt miliarde, avem foarte multă treabă. Va trebui să schimbăm total cultura organizaţională, va trebui să schimbăm total ca să devenim această primărie de sticlă pe care ne-o dorim şi asta e primul lucru pe care îl vom face”, a declarat Clotilde Armand.

Miercuri, la sediul Biroului Electoral al Sectorului 1 s-au adunat mai mulţi susţinători ai primarului în funcţie Dan Tudorache, care au scandat "Renumărare". Între aceştia s-a aflat şi Tudorache.