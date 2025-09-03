Cluburile din Premier League au cheltuit 3 miliarde de lire sterline pentru transferuri, o sumă record

Transferul lui Alexander Isak, în valoare record de 125 de milioane de lire sterline (169 de milioane de dolari), de luni, de la Newcastle United la Liverpool, a încheiat o vară în care cluburile din Premier League engleză au cheltuit sume exorbitante, scrie Reuters, preluat de Agerpres.

După transferul atacantului suedez și alte câteva tranzacții importante la termenul limită, cum ar fi suma de 55 de milioane de lire sterline plătită de Newcastle pentru atacantul lui Brentford, Yoane Wissa, cheltuielile cumulate pentru cea mai bogată ligă de fotbal din lume în perioada de transferuri au ajuns pentru prima dată la trei miliarde de lire sterline.

Cheltuielile brute pentru Premier League în acest sezon sunt deja cele mai mari din istorie, depășind cele 2,7 miliarde de lire sterline cheltuite în sezonul 2022-23, iar mercato din ianuarie abia urmează.

Cele 20 de cluburi au cheltuit cu 650 de milioane de lire sterline mai mult în această perioadă decât cele mai mari cheltuieli anterioare din vara anului 2023.

Nu a fost totul trafic unidirecțional, cluburile recuperându-și și ele o parte din cheltuielile din vânzări, dar cheltuielile nete de 1,2 miliarde de lire sterline sunt, de asemenea, cele mai mari înregistrate vreodată – o creștere de 114% față de vara precedentă și cu 13% mai mari decât recordul anterior din 2022, potrivit Deloitte.

““A treia vară record de cheltuieli pentru Premier League în ultimii patru ani transmite un semnal puternic că, în ciuda cheltuielilor reduse din restul continentului, cluburile nu au de gând să își încetinească investițiile în produsul de pe teren”“, a declarat Tim Bridge, partener principal în cadrul Deloitte Sports Business Group.

Puterea financiară a Premier League înseamnă că a reprezentat 51% din cheltuielile brute ale celor cinci mari ligi europene.

Cheltuielile nete medii ale celorlalte patru ligi, potrivit Deloitte, au fost de 90 de milioane de euro (105 milioane de dolari).

În timp ce cheltuielile exorbitante din Premier League au atins noi culmi, Championship, liga a doua, a crescut și el la un total de 240 de milioane de lire sterline, cu 95 de milioane de lire sterline mai mult decât în sezonul precedent.

Cifrele vin în ciuda regulilor stricte de profit și sustenabilitate ale Premier League – evidențiind veniturile uriașe de care se bucură chiar și cluburile de rang mediu din contractele TV ale ligii.

““Continuă să existe un peisaj de reglementare complex, atât din partea organismelor de guvernare interne, cât și a celor europene, însă, în mod clar, există încă un interes puternic pentru recrutare. Cu toate acestea, sustenabilitatea financiară ar trebui să fie în continuare în centrul tuturor afacerilor pentru a încuraja succesul pe termen lung al oricărui club de fotbal”“, a declarat Bridge.

Campioana Liverpool, care l-a transferat și pe germanul Florian Wirtz pentru o sumă inițială de 100 de milioane de lire sterline, a fost, așa cum era de așteptat, în fruntea listei celor mai cheltuitori din Premier League în timpul verii.

Cheltuielile sale de 483 de milioane de euro, pentru o cheltuială netă de 264 de milioane de euro, au fost urmate de cheltuielile de 328 de milioane de euro ale lui Chelsea și de 293 de milioane de euro ale lui Arsenal, potrivit https://www.transfermarkt.co.uk/.

