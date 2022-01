Clujul investeşte 24 de milioane de euro în autobuze cu hidrogen

Cu 24 de milioane de euro, suma prevăzută în bugetul Clujului pentru 2022 în acest scop, s-ar putea achiziţiona circa 35 de autobuze pe bază de hidrogen. Oraşul are deja 41 de autobuze electrice, dar foloseşte doar jumătate. Expertul consultat de „Adevărul” explică care autobuze sunt mai eficiente: electricele sau cele pe bază de hidrogen.

După ce Cluj-Napoca a fost primul oraş din România care a introdus în circulaţie autobuzele electrice, acum se pregăteşte o nouă premieră – introducerea în circulaţie a autobuzelor cu hidrogen.

Marele atuu al acestui autobuz este că nu este poluant, are zero emisii. Hidrogenul este o sursă de energie curată: singurele subproduse ale reacţiei chimice care au loc în celula de combustie cu hidrogen sunt căldura şi aburul. Reumplerea rezervorului se face rapid - cu o încărcare între 5 şi 10 minute, iar autobuzul poate circula peste 350 de kilometri.

Tudor Măcicăşan, expert în mobilitate sustenabilă, a susţinut că autobuzul cu hidrogen funcţionează în circa 30 de oraşe din Europa, devenind un produs de serie. „Din punct de vedere ingineresc, autobuzul cu hidrogen este similar cu cel electric, doar că în loc de baterie are o pilă de combustie şi tancurile de hidrogen. Am avut în teste la Bucureşti un astfel de autobuz şi în exploatare este fix ca un autobuz electric – este silenţios, nu poluează şi are chiar ruliul specific provocat de faptul că buletiile de hidrogen sunt sus pe acoperiş, acolo unde sunt şi bateriile eletrice”, explică specialistul.

Măcicăşan a făcut o comparaţie între autobuzele electrice şi cele cu hidrogen.

Pe de o parte, servisarea pilei de combustie este operaţiune mai complicată comparativ cu problemele ce pot apărea la un autobuz electric.

O altă problemă este sursa de hidrogen. „Pe de o parte, producerea hidrogenului este energofagă, necesitând o mare cantitate de energie. Ai putea rezolva această problemă dacă ai folosi surse verzi de energie. În România se produce hidrogen doar la Oneşti şi este „hidrogen gri”, adică este obţinut din hidrocarburi, deci producerea acestuia poluează atmosfera”, explică specialistul.

Dacă am fi să comparăm curentul necesar pentru un autobuz electric cu hidrogenul necesar pentru un autobuz cu hidrogen, Măcicăşan spune că hidrogenul ar fi un pic mai scump, însă nu ştim cum va evolua preţul.

Aflați amănunte de pe adevarul.ro.