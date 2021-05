CNCD despre afirmaţiile IPS Teodosie: Nu vom sancţiona interpretări ale unei credinţe

Consiliul pentru Combaterea Discriminării a primit mai multe sesizări legate de declaraţiile IPS Teodosie potrivit căruia nu este discriminare că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul, deoarece aceasta este condiţia ei.

Preşedintele CNCD, Asztalos Csaba, a afirmat marţi, la Digi FM, că îl va chema pe Arhiepiscopul Tomisului să dea explicaţii, dar că instituţia nu va sancţiona “ceva ce ar putea fi interpretările unei credinţe religioase”.

“Ceea ce vom analiza noi în această speţă şi în oricare alta de acest gen este contextul în care s-a făcut declaraţia, conţinutul, scopul - dacă a fost sau nu o intenţie de a aduce o atingere demnităţii anumitor categorii de persoane - şi, desigur, calitatea celui care a făcut declaraţia, pentru că vorbim despre un formator de opinie, care influenţează comportamente din societate. Nu punem în discutie în niciun caz interpretări ale Vechiului Testament, Noului Testament sau canoanelor”, a declarat şeful CNCD.

El a spus că instituţia va solicita un punct de vedere inclusiv Bisericii Ortodoxe, nu doar IPS Teodosie.

Asociaţia VeDem Just a anunţat, sâmbătă, că a sesizat Consiliul pentru Combaterea Discriminării, în urma declaraţiilor făcute de IPS Teodosie cu privire la femei.

Arhiepiscopul Tomisului, a reacţionat spunând că el, de fapt, preţuieşte femeile, iar “cei care s-au scandalizat nu cunosc textul Sfintei Scripturi”. “Dacă Sfânta Scriptură aduce discriminări, cei care au această părere trebuie să-l dea pe Dumnezeu în judecată”, a spus el.

Şi Arhiepiscopia Tomisului a susţinut că afirmaţiile IPS Teodosie sunt bazate pe înscrisuri ale Bibiliei: “Referitor la sesizarea depusă la CNCD de către Asociaţia VeDem Just, cu privire la declaraţiile ÎPS Teodosie, Arhiepiscopia Tomisului se întreabă dacă CNCD va sancţiona, în premieră, un cult oficial recunoscut de către Statul Român, întrucât afirmaţiile ÎPS Teodosie nu constituie o opinie personală, ci sunt bazate pe înscrisuri ale Bibliei”.

Reamintim că arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, a declarat joi, la emisiunea Dialog duhovnicesc de la Radio Dobrogea, că nu este discriminare faptul că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul, deoarece aceasta este condiţia ei şi că femeia “nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale”. “Ea a început păcatul şi iată, se află cu această neputinţă”, a mai susţinut Arhiepiscopul Tomisului.