Coadă mare la băile căminelor universității: 11 firme vor să modernizeze spațiile UAIC Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a lansat o licitație consistentă pentru modernizarea băilor din cinci cămine studențești, iar rezultatul a fost o competiție acerbă: un număr record de 11 firme s-au înscris pentru a câștiga contractele. Valoarea totală estimată a lucrărilor depășește 4,6 milioane de lei fără TVA.

Licitația a fost lansată în data de 15 iulie 2025, printr-o procedură simplificată pe platforma SEAP, și vizează reabilitarea băilor din căminele C10, C11, C12 și C13 din campusul Codrescu, dar și din căminul C1 din Târgușor Copou. Este una dintre cele mai mari inițiative recente de renovare a infrastructurii studențești de la UAIC, iar interesul ridicat arată cât de atractivă este finanțarea publică pentru firmele din construcții.

Firmele care și-au depus documentațiile

Printre ofertanții care și-au depus documentațiile se numără firme cunoscute în zona Moldovei, dar și antreprenori mai noi. TRUST AVB, companie înregistrată în Iași și condusă de Vasile Abalasei, a depus oferte pentru toate cele cinci loturi ale licitației. La fel și DH-Invest, firmă condusă de Elena Ursu, care s-a înscris pentru toate căminele incluse în proiect. BMS Holding Enterprise, reprezentată de Elena Bandur-Catrinescu, a intrat și ea în cursă pentru toate cele cinci loturi, având ca subcontractant compania IMECO.

Green Terra SRL, condusă de Constantin Iordache, a depus oferte pentru patru dintre cele cinci cămine, în timp ce firma Florisim, sub conducerea lui Florin Cătălin Simionescu, a vizat două cămine: C13 Codrescu și C1 Copou. Edemic Home, firmă condusă de Eduard Prodan, a aplicat pentru loturile aferente căminelor C10 și C11.

Un alt jucător activ este Prauco AMV Craft, reprezentată de Cosmin Prisacariu, care a depus oferte pentru patru dintre loturi, colaborând cu SC Electro CIB SRL în calitate de subcontractant. Aceeași combinație de firme – Prauco și Electro CIB, se regăsește și pe lista ofertelor pentru alte loturi. De altfel, această firmă a trimis două seturi de oferte distincte, acoperind toate loturile, în funcție de configurația de echipă aleasă.

Competitorii au mizat pe lucrări de reparații generale și renovare, și așteaptă acum evaluarea ofertelor. Loturile sunt distribuite astfel încât fiecare cămin beneficiază de un contract distinct, cu valori estimate între 575.000 de lei (pentru căminele C12 și C13) și 1.815.000 lei (pentru căminul C1 din Copou).

Reabilitarea băilor, considerate zone critice pentru igienă și confort, este un prim pas important în creșterea standardelor de locuire pentru miile de studenți ai universității ieșene. Rămâne de văzut ce firmă va ieși câștigătoare din această competiție strânsă și, mai ales, cât de repede vor simți studenții schimbările în cămine.

