Local

VIDEO/COD ROȘU de furtuni în județul Iași. În unele zone din Iași a căzut și grindină

De Radu MEȘNIȚĂ
vineri, 22 august 2025, 19:15
2 MIN
VIDEO/COD ROȘU de furtuni în județul Iași. În unele zone din Iași a căzut și grindină

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri seară două avertizări nowcasting de cod portocaliu de furtuni pentru mai multe localități din județul Iași Pentru municipiul Iași a fost emis un Cod Roșu de vreme severă.

UPDATE 6

Grindina a făcut ravagii la Vlădiceni

UPDATE 5

După furtuna de la Iași, a apărut și o „fântână arteziană” în centrul orașului

UPDATE 4

UPDATE 3

UPDATE 2

UPDATE 1

ANM a emis un cod portocaliu și pentru municipiul Iași.

Se vor semnala : vijelie cu rafale de 60…80 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3…5 cm), frecvente descărcări electrice, averse torențiale ce vor cumula 30…40 l/mp

Știre inițială

Prima avertizare a fost emisă la ora 18:26 și este valabilă până la ora 19:30, vizând localitățile: Pașcani, Hârlău, Belcești, Deleni, Cotnari, Scobinți, Ruginoasa, Vânători, Ceplenița, Ion Neculce, Todirești, Coarnele Caprei, Balș, Hărmănești, Costești și Cucuteni.

A doua avertizare a fost emisă la ora 19:02 și este valabilă până la ora 19:45, pentru localitățile: Belcești, Podu Iloaiei, Miroslava, Lețcani, Popricani, Erbiceni, Bălțați, Dumești, Strunga, Ion Neculce, Sinești, Focuri, Popești, Lungani, Brăești, Rediu, Horlești, Movileni și Românești.

Meteorologii avertizează că, în aceste zone, se vor semnala averse torențiale care vor acumula între 25 și 40 l/mp, intensificări ale vântului ce pot atinge 50–70 km/h, grindină de dimensiuni medii (2–3 cm) și frecvente descărcări electrice.

