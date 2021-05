Codrin Stefanescu: „Parlamentarii PSD sunt prosti gramada, obraznici si infatuati. Dispret total”

„Azi e 9 Mai! Ziua Independentei Romaniei! 76 de ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial! A 14-a aniversare ca membru UE! Nici un rezist, penelist, userist nu stia asta! I-a intrebat presa, nu a comentat nimeni! Obraznici, infatuati si prosti gramada, au raspuns jurnalistilor cu mult sictir! Ca si parlamentarii pusi pe liste de Ciolacu si sefii sai! Dispret total, scarba, multa nesimtire! Iar voi mai sperati inca, ca vom vedea curand luminita de la capatul tunelului…”, a scris Stefanescu pe Facebook.

Codrin Stefanescu a fost tras pe linie moarta dupa ce Marcel Ciolacu a preluat conducerea PSD. Stefanescu a ramas singurul din PSD care tine sa isi manifeste sustinerea fata de Liviu Dragnea.

In urma cu o luna, Stefanescu ii acuza si de lasitate pe pesedisti.

„De zile intregi oamenii protesteaza in strada! In 40 de judete, in 78 de orase, in capitala! De zile intregi astept o reactie din PSD! Chiar daca Ciolacu, Dancu si Stanescu sunt slugile penibile ale sistemului, am sperat ca spiritul vechi al partidului nu a disparut cu totul! Unde sunteti, dragi membri ai PSD? Unde ne sunt primarii, viceprimarii, consilierii judeteni si locali? Unde sunt parlamentarii? Chiar nici o voce, nimeni curajos? Nu-mi vine sa cred ca v-am condus si coordonat atatia ani! Nu erati asa, nu asa v-am cunoscut!”, a scris Stefanescu pe Facebook.