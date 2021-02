Codul galben de frig a fost prelungit. Și săptămâna viitoare va fi ger

Vremea a devenit extrem de rece, vineri 12 februarie, iar in unele zone ninge, iar zapada este viscolita. Meteorologii anunta ca se vor mentine temperaturi scazute si in zilele urmatoare.

Vineri dimineata, Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit codul galben de frig in mai multe regiuni din tara. Astfel, incepand de vineri de la ora 12.00 pana pe 15 februarie ora 10.00 va fi o racire accentuata in toate regiunile.

"In intervalul mentionat vremea se va raci accentuat in toate regiunile. Mai ales pe parcursul noptilor si al diminetilor va fi ger, la inceput in vest, nord, nord-est si centru, apoi si in restul teritoriului. Temperaturile minime vor cobori frecvent sub -10 grade si se vor incadra, in general, intre -18 si -8 grade, cu cele mai scazute valori in depresiunile din estul Transilvaniei, unde din noaptea de vineri spre sambata (12/13 februarie) vor cobori sub -20 de grade", a transmis ANM.

Meteorologii mai spun ca maximele diurne vor fi preponderent negative si se vor incadra, in general, intre -10 si -2 grade.

De asemnenea, vremea va fi deosebit de rece si pe parcursul saptamanii viitoare, local geroasa mai ales noaptea si dimineata.

Aflati amanunte de pe ziare.com.