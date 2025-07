Coincidențe stranii

Când aveam 13-14 ani, una din prietenele mamei venită în vizită ne-a povestit o întâmplare care mi-a făcut o impresie foarte puternică la vremea respectivă: „Stăteam la birou și lucram. Era ora două dimineața. Eram pe punctul de a strange hârtiile de pe birou, când deodată am auzit un cioc-cioc! în fereastră. Ca și cum cineva ar fi cerut să intre. Am paralizat de frică, dar apoi m-a străfulgerat un gând că locuim la etajul trei și este puțin probabil ca cineva să poată, pur și simplu, să bată în geam. Probabil, mi s-a părut, nu putea fi real, nu urcă nimeni pe bloc la etajul trei ca să-mi dea binețe la fereastră, mi-am spus.Dar bătaia s-a repetat din nou.Am tras perdeaua, speriată, și am văzut un porumbel pe pervaz. Cel mai obișnuit porumbel. Ciudat, a continuat ea, era deja ora două dimineața și toți porumbeii dormeau de mult. Am încercat să-l alung, fluturând din mână: „Șșșșș!” Dar porumbelul nu a zburat. Se uita fix la mine, iar eu am tras perdeaua, înspăimântată . A mai bătut cu ciocul în geam de două sau trei ori, apoi, cred că a zburat. Și a doua zi, ce crezi? , m-au sunat de la spital și mi-au spus că, pe la ora două dimineața, a murit mama. Spune și tu, a întrebat-o pe mama mea, nu ți se pare că e cam stranie coincidența? ”

Nu am niciun motiv să nu cred această poveste. Nu cred că este o invenție frumoasă, prietena mamei nu era genul care să fabuleze, nu credea în spirite, nici măcar în Dumnezeu. Nu consuma alcool, iar droguri pe vremea aia, în comunism, nu existau. Era o femeie care nu suferea de tulburări, ca să pot pune pe socoteala lor, ceea ce ne mărturisise. Când ne povestea toate acestea, era chiar speriată. Și rușinată, aș spune. Îmi amintesc că ceea ce m-a acaparat cel mai mult atunci a fost întrebarea: „Cum se poate explica asta? Cum este posibil așa ceva?” Și, desigur, povestea femeii mi-a dat multă vreme de gândit, poate că ar trebui să fiu mai atentă la semne, mi-am spus.

Oamenii vorbesc adesea despre „mesageri ai morții” sau semne diverse – de exemplu, când ceasurile se opresc, vasele trosnesc prin dulapuri, animalele se comportă ciudat în același timp în care moare cineva drag etc. Dacă este vorba de o moarte tragică, atunci fragmente de informații despre această moarte pătrund brusc în mintea celor dragi decedatului – unii aud sunetul unui foc de armă,scârțâitul unor roți, o străfulgerare de lumină puternică, alte imagini ale unui loc pe care nu l-au văzut niciodată. Și ne amintim mai târziu de aceste ”întâmplări” și concluzionăm, după ce aflăm că acel cineva apropiat nouă a pățit ceva că ”mi s-a dat un semn”.Coincidențe misterioase sunt adesea asociate cu numerele. Astfel, numărul 17 a devenit fatal în viața întregii familii Romanov și, în special, a ultimului împărat rus Nicolae al II-lea. Pe 17 octombrie 1888, trenul regal s-a prăbușit lângă Harkov. Doar un miracol a salvat familia lui Alexandru al III-lea de la o moarte inevitabilă. În timpul încoronării împăratului Nicolae al II-lea, pe 17 mai 1896, a avut loc faimoasa tragedie de la Kodinka, în timpul căreia în jur de 1500 de oameni au murit și alte 1300 au fost rănite. Pe 17 octombrie 1905 a fost semnat Manifestul care limita puterea absolută a monarhului. În 1917, au început celebrele evenimente care s-au încheiat cu uzurparea puterii de către bolșevici. Și chiar moartea în sine a Romanovilor a avut loc la Ekaterinburg pe 17 iulie 1918.Stranii coincidențe!

Mult mai târziu, studiind psihologia, am aflat despre sincronicitate, termen propus de C.G. Jung. Acesta, după ce a citit o carte a biologului austriac Paul Kemmerer, care conținea o colecție de diverse și stranii coincidențe, aidoma celor prezentate de mine, a propus teoria sincronicității, conform căreia toate evenimentele din viața noastră sunt conectate prin unde de serialitate. Jung a folosit această idee pentru a argumenta existența fenomenelor paranormale. Sincronicitatea este desfășurarea în timp a două evenimente care nu au cauze fizice comune, dar au o semnificație comună pentru o anumită persoană. În exemplul de mai sus, două evenimente au coincis în timp – moartea efectivă a unei persoane și comportamentul ciudat al unei păsări, dar ambele au avut o semnificație comună pentru destinatar –anunțul pierderii unei persoane dragi. Apoi cifra 17 care s-a dovedit a fi fatidică unei familii regale. Desigur, faptele pe care se bazează ideea de sincronicitate au existat cu foarte mult timp în urmă, cu mult înainte de Jung. De exemplu, „mesagerii”- animale care raportează diverse tipuri de evenimente pozitive sau negative se găsesc adesea în basme, mituri, credințe și în folclor. Ocultiștii și ezoteriștii de toate felurile – mulți la începutul secolului al XX-lea- au experimentat cu astfel de „coincidențe” în cea mai mare măsură, despre care Jung, desigur, știa.Jung a încercat să ofere propria explicație pentru fenomenul sincronicității, punând în contrast realitatea fizică și cea mentală. Jung credea că toți împărtășim un vast rezervor de imagini, simboluri și idei, pe care le-a numit inconștientul colectiv. Aceste „arhetipuri”, cum ar fi eroul, ghidul sau transformarea, apar în visele, poveștile și uneori în sincronicitățile noastre. Sunt modele universale care ating aspecte profunde ale umanității noastre. Atunci când apare o sincronicitate, aceasta poate fi o reflectare a unui arhetip care se manifestă în viața ta în acel moment precis. Starea interioară joacă un rol imens în perceperea sincronicităților. Atunci când ești în acord cu emoțiile tale sau te afli în momente de întrebări, intuiția ta devine mai acută. Devii mai conștient de semnele pe care viața pare să ți le trimită. Nu este magie, ci o sensibilitate sporită la ceea ce are sens pentru tine, aici și acum. Sincronicitățile apar adesea atunci când treci prin perioade de tranziție. O despărțire, o schimbare de carieră sau orice altceva care necesită o rezolvare- pot fi factori declanșatori. Poate că te gândești să-ți schimbi cariera, iar apoi un fost coleg îți apare întâmplător în cale și îți povestește despre o oportunitate la el la serviciu. Sau o melodie la radio exprimă exact cum te simți după o despărțire. Aceste evenimente, oricât de banale ar fi, au un mod de a rezona profund cu noi înșine.

Carl Gustav Jung spune, deci, despre sincronicitate – o conexiune necauzată între fenomene care nu pot fi explicate științific și rațional, dar care există și avem dorința de a crede în ele. El a scris că coincidențele nu ar trebui considerate din punctul de vedere al rațiunii, ci ar trebui percepute ca simboluri înțelese cu ajutorul sentimentului și intuiției. Există o poveste binecunoscută despre Jung și pacienta sa, o tânără care a filtrat toate evenimentele din viața ei doar prin filtrul rațiunii. Partea ei rațională supradezvoltată a interferat cu dezvoltarea sufletului, nu i-a permis femeii să vadă diversitatea lumii și a făcut-o să se îndoiască constant de ceea ce i-a spus analistul. Într-o zi, pacienta a povestit un vis în care i s-a dat o bijuterie – un scarabeu de aur. În acel moment, s-a auzit un zgomot în fereastră. Jung a tras perdeaua și a văzut un gândac lovind geamul. Era un gândac scarabeu. Jung l-a prins și i l-a înmânat pacientei: „Iată scarabeul!” După acest incident, femeia și-a dat seama că iraționalul și miraculosul există cu adevărat și a încetat să privească viața ei și viața celorlalți doar dintr-un punct de vedere rațional.

Jung a scris că lumea noastră interioară și ceea ce ne înconjoară se reflectă una în cealaltă ca două oglinzi, iar acest lucru poate fi observat, printre altele, prin coincidențe. Acest mod de gândire poate fi învățat, iar eleva lui Jung, Marie-Louise von Franz, oferă câteva recomandări în acest sens în cartea sa, ”Divinație și sincronicitate”: „Pentru modul de gândire sincronic, este important să se observe ambele domenii ale realului, cel fizic și cel mental. Și să se observe că în momentul în care o persoană este vizitată de anumite gânduri sau vise – care pot fi considerate evenimente psihologice – se produc anumite evenimente fizice externe, adică are loc un complex de evenimente fizice și psihologice. Dacă observi coincidențele, le percepi ca pe un miracol, faci loc în viața ta la ceea ce este imposibil de explicat și calculat, atunci va veni capacitatea de a simți legătura tuturor evenimentelor din această lume. Acesta este un sentiment foarte bun, care dă libertate și încredere.”

Unii oameni consideră coincidențele semne ale sorții și încearcă să urmeze cu strictețe instrucțiunile primite de la o sursă misterioasă. Alții le iau în considerare atunci când sunt foarte active și se repetă, în timp ce alții nu le acordă deloc atenție. „Nu am luat niciodată coincidențele în serios”, mi-a spus o fostă colegă de facultate. „Și totuși, într-o zi mi-am amintit cuvintele profesorului nostru de psihologie transpersonală, Ion Mânzat: ”Universul trimite mai întâi avertismente ușoare, iar dacă este auzit, trece la măsuri mai serioase”. Aceste cuvinte mi-au venit în minte când eram în spital după o fractură complicată. Nu am avut noroc cu bicicleta mea de munte de la bun început: când am cumpărat-o, a căzut pe mine și m-a zgâriat rău. Apoi am căzut în pădure de mai multe ori, deși merg bine, odată am fost acoperită de vânătăi, altă dată aproape că mi-am scos un dinte în timpul loviturii cauzată de căzătură. Nu mi-a rămas decât să mă las de ciclism. „E clar, e un semn că nu trebuie să îl practic”, mi-a spus..

Schema generală a lui Jung este următoarea: există o anumită „conștiință superioară” numită Absolut, care nu are limite spatio-temporale; iar sincronicitatea este pur și simplu o conexiune pe termen scurt a conștiinței noastre cu „Absolutul ”. O astfel de conexiune se poate produce spontan sau poate fi intenționată – dacă o persoană exersează anumite practici spirituale. Ideea unei astfel de „conștiințe superioare” există nu numai la Jung – el o numește „inconștientul colectiv”, ci și în toate religiile lumii, în special în budism, în psihologia transpersonală – cel mai bine fiiind definit la Ken Wilber, în psihologia cuantică etc. Dar mai avem o părere. Cea a psihiatrului Bernard Baterman, primul psihiatru de la Carl Jung încoace care a scris o carte despre sincronicitate. Bateman este profesor la Universitatea din Virginia și fost președinte al departamentului de psihiatrie de la Universitatea din Missouri. „Gândurile și sentimentele noastre ne influențează mult mai mult decât ne dăm seama”, spune el. Studiind coincidențele, a ajuns să înțeleagă că există o legătură, la un anumit nivel, între noi toți.Cercetarea coincidențelor ia în considerare toate explicațiile posibile – probabilitatea, factorii psihologici, credința într-o putere superioară etc. În prezent, este dificil de determinat ce anume cauzează anumite coincidențe.Pentru a descrie stadiul actual al cercetării coincidențelor, Bateman folosește următoarea analogie. El spune că este ca și cum ai privi semnalede lumină de la distanță. Le poți observa, poți căuta tipare, iar aceste tipare te vor ajuta să le determini natura și, în cele din urmă, sursa lor. Este ca și cum ai privi un eveniment pentru a-i determina cauza.

Câinele său, Snapper, s-a întâmplat să dispară timp de câteva ore. Bateman, pe atunci tânăr, a mers cu bicicleta la secția de poliție și a întrebat dacă i-au văzut câinele. Poliția nu-l văzuse, iar el a început să plângă. Frustrat că eforturile lui erau zadarnice și trist, s-a urcat pe bicicletă și a plecat.După ce a parcurs o anumită distanță, l-a văzut pe Snapper alergând spre el.Venea dinspre poliție. „Coincidențele sunt cel mai probabil să se întâmple atunci când te afli într-o stare de pierdere”, spune Bateman. Coincidențele sunt evenimente neobișnuite și apar adesea atunci când o persoană face ceva neobișnuit. Bateman emite ipoteza că avem un fel de GPS înnăscut. El amintește de întâlnirea sa cu Snapper, ca exemplu. Ceva din interiorul nostru ne permite să localizăm obiecte, să primim răspunsuri, să primim semne. De asemenea, dă exemplul unui student care căuta un post de asistent de cercetare pentru a face cercetări în antropologie culturală. Nu a găsit nimic . Într-o zi, participa la un maraton, iar mama lui stătea în public. Mama sa a început să vorbească cu un spectator din apropiere și a aflat , întâmplător, că el căuta un asistent care studiase antropologie culturală. În cele din urmă, individul l-a angajat pe fiul ei.„Cred că mama și-a folosit GPS-ul înnăscut pentru a găsi această persoană”, spune Bateman.

Prezența unei „conștiințe superioare” este nedemonstrabilă. „Conștiința superioară” despre care spuneam mai devreme, este un obiect al credinței tale personale. Și aici rămâi cu propria ta alegere – să fii sceptic-raționalist sau mistic-optimist. Se poate obiecta că prezența unei „conștiințe superioare” este demonstrabilă cu ajutorul unor psihopractici spirituale adecvate. Dar orice practică este doar o modalitate de a construi selectiv realitatea. Și cine poate băga mâna în foc că ceea ce construim cu ajutorul psihopracticilor spirituale este adevărata „conștiință superioară”? După cum vedem, nu deținem informații care să ne răspundă clar acestor întrebări.

Există o parte din noi care, în ciuda a tot, vrea să ia în considerare posibilitatea ca lumea să aibă dimensiuni supranaturale. Este aceeași parte care este îngrozită de poveștile cu fantome și s-ar simți neliniștită dacă ar trebui să petreacă o noapte singură în mijlocul unei păduri sau într-o morgă. E acea parte din noi care asociază pisica neagră ce ne taie calea cu scandalul pe care ni l-a făcut directorul la serviciu. Sarea care se imprăștie pe podea cu certurile din cuplu. Nu știm dacă există forțe supranaturale în univers, dar simțim că ar putea exista. Simțim că primim semne. Asta pentru că mintea umană este inerent irațională. Percepția noastră despre noi înșine și despre ceilalți oameni este în esență un act de imaginație care nu poate fi susținut de moduri de gândire complet raționale, deși facem toate eforturile să le raționalizăm. Vedem lumina conștiinței în ochii altei persoane și ne imaginăm constant un „eu” imaterial în spatele acelor ochi, plin de sentimente și gânduri, când, de fapt, poate nu există nimic acolo decât substanța întunecată și tăcută a creierului. Este o iluzie necesară, adânc înrădăcinată în istoria noastră evolutivă.

De ce iubesc oamenii atât de mult coincidențele? Cel mai probabil, pentru că tânjim după ordinea, ritmul, simetria pe care ni le aduc. Ele sugerează existența unei forțe călăuzitoare, o mână divină, care netezește haosul vieților noastre dificile. Și cine știe, poate că, de ce nu, creierul nostru este programat atât să găsească, cât și să creeze coincidențe.Mai mult, interesul nostru pentru coincidențe pare a fi legat de o altă nevoie umană fundamentală: de a înțelege sensul existenței. Și în ambele cazuri, încercăm cu disperare să ne convingem că există mai mult sens în coincidențe decât în logica rațională a existenței.Psihologii cred că persoanele care acordă o atenție deosebită coincidențelor din viața lor tind să considere universul ca fiind prietenos, ordonat și receptiv, ceea ce duce la un sentiment de încredere și optimism. Universul ne este mereu aproape și ne oferă semne, dialoghează cu noi în felul lui, pe cât de misterios, pe atât de sublim.. Asta, firește, dacă credem în interioritatea noastră că se poate întâmpla un asemenea miracol.

Cristina Danilov este psiholog și scriitor

