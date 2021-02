Colaboratorul Securităţii care a raportat-o pe Herta Muller, numit în Consiliul Ştiinţific al Muzeului Satului Bănăţean din Timişoara

Ulterior, presa locală a semnalat că acesta a colaborat cu fosta Securitate şi este cel care a raportat-o pe scriitoarea Herta Muller, câştigătoare a premiului Nobel pentru Literatură. Miercuri, Cristian Moş a anunţat că va îndrepta această gafă.

”În urma informaţiilor apărute în articolele din presa locală, cu privire la colaborarea domnului Walther Konschitzky cu Securitatea, vă anunţ că, în această dimineaţă, am purtat o discuţie atât cu directorul Muzeului Satului Bănăţean, domnul Dănuţ Radoslav, cât şi cu o parte dintre membrii Consiliului de Administraţie al Muzeului şi am primit asigurări că numirea domnului Walther Konschitzky în Consiliul ştiinţific o să fie revocată în cel mai scurt timp. În locul dumnealui, o să fie numita doamna Daniela Crainic, Preşedintele Asociaţiei Lunca Pogănişului – asociaţie care are ca scop identificarea, conservarea şi promovarea valorilor culturale şi naturale locale şi ale patrimoniului local”, a transmis Cristian Moş, vicepreşedintele USR PLUS al Consiliului Judeţean Timiş.

Cristian Moş îi prezenta în urmă cu câteva zile, pe Facebook, pe noii membri ai Consiliului de Administraţie al Muzeului Satului Bănăţean din Timişoara: Raluca Rusu peisagist, Ioan Viorel Boldureanu etnolog, Ovidiu Hrin designer, Walther Konschitzky scriitor şi Alina Negru arhitect, despre care spunea că ”vor aduce plus valoare în această instituţie care are mare nevoie de un suflu nou şi de o direcţie care să ne ajute să o transformăm într-un reper pentru zona de vest a ţării”.

Ulterior, presa locală a scris faptul că Walther Konschitzky se număra printre cei care au dat note fostei Securităţi despre scriitoarea Herta Muller, câştigătoare a premiului Nobel pentru Literatură, plecată din Banat în urmă cu mulţi ani, în Germania, după ce familia i-a fost persecutată.