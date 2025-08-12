Colegiul „Mihai Eminescu” va fi extins cu un nou tronson: a fost lansată licitația de execuție

Colegiul Național „Mihai Eminescu” va fi extins cu un nou corp de clădire care va cuprinde 8 săli de clasă. În acest sens, Primăria Iași a lansat o licitație cu o valoare a contractului care trece pragul de 10 milioane lei.

Proiectul este finanțat prin intermediul PNRR. Noul corp de clădire va avea un regim de înălțime cu parter, două etaje și un etaj tehnic. Intenția este ca tronsonul de clădire să fie construit în extinderea corpului A astfel încât să fie poziționat între aripile de Est și Vest ale acestuia. Edificarea imobilului va determina închiderea curții interioare din imediata apropiere a corpului A.

„Corpul de clădire propus va comunica direct funcțional cu spațiile interioare ale clădirii pe care o extinde, asigurând totodată rezolvarea unor deficiențe existente în prezent privind accesul persoanelor cu dizabilități la toate nivelurile clădirii în ansamblul său precum și echiparea cu grupuri sanitare destinate persoanelor cu dizabilități”, se arată în caietul de sarcini aferent achiziției inițiate de Primăria Iași.

60 de panouri fotovoltaice

Potrivit documentului citat, noul tronson va fi realizat conform standardului nZEB privind eficiența energetică: sistemul constructiv, închiderile, anveloparea și echiparea cu instalații eficiente energetic vor duce la o reducere cu cel puțin 20% a costurilor de exploatare pentru energie și apă. Aria desfășurată a imobilului va fi de peste 1.200 mp, iar cea utilă de aproape 1.000 mp.

„Clădirea va fi dotată cu panouri fotovoltaice în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Suprafața învelitorii va fi acoperită de un număr de 60 de panouri fotovoltaice care folosesc radiația solară pentru a produce energie electrică”, se mai precicează în documentația de atribuire a contractului.

Constructorii interesați să participe la licitație trebuie să depună oferte cel târziu până pe 29 august. Valoarea estimată a contractului se ridică la 10,6 milioane lei, fără TVA. Investiția de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” face parte dintr-un proiect integrat al Primăriei, finanțat din PNRR, în care mai sunt incluse lucrări similare la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” și Liceul Teoretic „Miron Costin”.

