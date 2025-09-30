Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași sărbătorește 130 de ani de existență. „O școală de valoare aflată și acum în topurile naționale”

Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași marchează 130 de ani în educație printr-o serie de evenimente culturale, științifice și artistice desfășurate între 29 septembrie și 3 octombrie. Sub deviza excelenței și a vocației pentru formarea elitelor, programul include numeroase activități: lansări de reviste, ateliere, expoziții, competiții sportive, sesiuni experimentale și momente de gală la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”.

Ceremonia de deschidere a activităților din această săptămână a avut loc luni, 29 septembrie, în sala de festivități a Colegiului. Au fost lansate noile ediții ale revistelor „Corolar”, „Gnosis” și „Jurnal Negruzzist”, iar elevii și profesorii au dat startul proiectelor Science Week și Arts Week.

„Vorbim despre ideea de școală model”

„Este o săptămână de sărbătoare negruzzistă. Sunt 130 de ani de existență sub semnul excelenței, al valorii. Ceea ce au gândit întemeietorii – Spiru Haret și Take Ionescu – în anul 1895 a continuat ca un cod aproape nescris, dar ca o filosofie educațională asumată de-a lungul timpului. Vorbim despre ideea de școală model, despre educarea elitelor intelectuale, o școală cu vocație științifică, despre profesori foarte buni, atent selectați, care să fie și cu necesara competență științifică, dar și cu deschidere pedagogică. Elevii parcurg un traseu educațional complex. Timpurile au trecut și nimic din filosofia aceea nu s-a schimbat. «Negruzzi» a rămas o școală de valoare aflată și acum în topurile naționale. Îmi place să spun că este o școală cu destin!”, a declarat Camelia Gavrilă, directoarea Colegiului Național „Costache Negruzzi”.

O săptămână dedicată științei și artei, la Colegiul „Costache Negruzzi”

Programul aniversar cuprinde activități diverse, de la ateliere de criminalistică, workshopuri de astronomie și inaugurarea unei sere, până la competiții sportive, expoziții și sesiuni de comunicări.

„În această săptămână, îmbinăm toate lucrurile frumoase care presupun și ateliere de creație, vernisaj expozițional tradițional, lansarea revistelor – «Corolar», revista emblematică a școlii, dar și revista «Gnosis». Avem și săptămâna științelor, un proiect extrem de important, Science Week, care înseamnă o abordare transcurriculară a domeniilor științifice. Totodată, sunt competiții sportive, dezbateri, întâlniri cu absolvenții, dar și cu seniorii”, a mai spus Camelia Gavrilă.

Momente de gală la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”

Punctul culminant al manifestărilor are loc joi, 2 octombrie, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, prin ceremonia aniversară „Negruzzi 130. Istorie, devenire, vocație a excelenței”. Evenimentul include și Gala Excelenței, unde 100 de elevi olimpici naționali și internaționali, împreună cu 40 de profesori mentori, vor fi premiați.

„Cred că 130 de ani de Negruzzi înseamnă o împletire a tuturor valorilor, înseamnă trecut, prezent și viitorul către care ne îndreptăm. Înseamnă, în același timp, o efervescență a profesorilor, a copiilor și a părinților care sunt alături de școală. În această săptămână debutează a XVI-a ediție a proiectului educațional Science Week, care a fost inițiat în anul 2008 de două eleve alături de doamna profesoară de fizică Rodica Perjoiu. An de an, proiectul adună în jurul lui foarte mulți elevi pasionați de științe, care propun activități – sesiuni experimentale, workshop-uri de anatomie, criminalistică, disecție etc.”, a precizat Mihaela Țura, director adjunct al unității de învățământ și de 22 de ani cadru didactic la Colegiul Național „Costache Negruzzi”.

Generațiile de azi duc mai departe spiritul fondator

Un rol important în celebrarea celor 130 de ani de existență îl are și implicarea actualilor elevi, mai ales în cadrul proiectelor Science Week și Arts Week. De exemplu, numai în cadrul proiectelor ce privește științele sunt implicați în jur de 100 de elevi.

„Sărbătorim 130 de ani de existență și cred că faptul că se suprapune cu Science Week este un motiv în plus de a face elevii să își aducă aminte de aceste zile frumoase. Privit împreună cu proiectul Arts Week, cele două se completează și conturează spiritul negruzzist al excelenței”, a afirmat Alex Oprea, elev în clasa a XI-a și coordonator al disciplinei Matematică la Science Week.

