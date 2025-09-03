Comercianții din Pașcani au scăpat de unul dintre cei mai mari dușmani. Trei ani pot fi mai relaxați

Comercianții din Pașcani vor fi mai relaxați în următorii trei ani. Cunoscut drept un cal breaz în toate magazinele din oraș, unul dintre cei mai perseverenți hoți a fost scos din „câmpul muncii” pentru o vreme.

La 34 de ani, Ionuț Boureanu nu are vreo profesie sau un loc de muncă, trăind din ce fura. Nu obișnuiește să sustragă bunuri de o valoare foarte ridicată, dar frecvența furturilor comise de acesta este atât de ridicată, încât agenții de pază și angajații magazinelor au ajuns să-l cunoască. Prins asupra faptului, Boureanu își recunoaște de regulă fapta și restituie bunurile șterpelite, numai pentru a-și încerca norocul mai târziu, în altă parte. Ultima oară, a fost trimis în judecată pentru opt furturi, dar și o tâlhărie. Câteodată, nu restituie bunurile de bunăvoie.

Șterpelează tot ce-i ieșea în cale

Pe 12 aprilie anul trecut, a intrat într-o benzinărie, de unde a sustras un set de cabluri de pornire auto, în valoare de 85 de lei. Angajații benzinăriei au observat furtul abia când au vizionat imaginile suprinse de camerele video. Pe 22 mai, s-a întors la benzinărie, trăgând după el un troller. De această dată a sustras un set de calburi de pornire, trei încărcătoare auto și trei cabluri de încărcare USB, în valoare totală de 600 de lei. A introdus bunurile în troller și a plecat. De această dată, a fost văzut, iar un angajat l-a urmărit în fugă cale de o jumătate de kilometru. L-a ajuns până la urmă, apucând de troller. Boureanu a trebuit să-și abandoneze prada pentru a scăpa.

Pe 30 mai, a sustras trei deodorante dintr-un magazin de pe strada Ștefan cel Mare. S-a împiedicat pe când încerca să fugă, iar gestionarul a reușit să-l prindă. A fost chemată poliția, dar până să fie întocmit un dosar penal care să fie trimis în instanță, a avut timp suficient să mai comită o serie de furturi. În dimineața zilei de 27 iunie, a șterpelit dintr-un magazin fără să fie observat, două pachete de cafea Lavazza, în valoare totală de 51,2 lei. Încurajat de succes, a revenit la magazin pe 16 iulie, furând încă două pachete de cafea. De această dată, a fost prins.

A încercat să iasă cu coșul plin de cumpărături fără să plătească

În seara zilei de 14 iulie, a intrat în magazinul Profi de pe Ștefan cel Mare, de unde a sustras mai multe deodorante, în valoare totală de 600 de lei. Le-a ascuns în pantaloni și a încercat să iasă neobservat. A fost văzut însă de o angajată, care l-a anunțat pe gardian. Agentul de pază l-a abordat pe Boureanu, cerându-i să predea bunurile furate. Hoțul l-a bruscat și l-a amenințat cu pumnii, reușind să iasă. Nervos, s-a oprit pentru a lovi de două ori cu pumnul într-un geam al magazinului și într-un panou publicitare, adresându-i în același timp injurii și cuvinte vulgare agentului de pază, rămas în urmă. Pe 16 august, Boureanu a intrat iar într-un magazin de cartier, de unde a sustras un pachet de cafea. Gestionara îl cunoștea, așa că a blocat ușa și a chemat poliția.

Cu două zile înainte de Crăciun, a intrat în magazinul Lidl Pașcani. A pus în coș două ceasuri de damă, 27 de sticle de apă de toaletă, două aparate de ras, un cântar de bucătărie și altele, în valoare totală de 1.072 de lei. A încercat apoi să iasă pe la intrare, fără a plăti, fiind însă oprit.

„Inculpatul nu a înţeles din contactele anterioare cu legea penală”

O ultimă lovitură a fost încercată de Boureanu pe 14 ianuarie, într-o unitate de pe strada 1 Decembrie 1918. De aici a luat 19 odorizante auto și o cutie de salată à la russe, pe care le-a ascuns în pantaloni și în geacă. A mai luat un set de două cuțite și o budincă, bunuri cu care s-a deplasat la casa de marcat. A plătit budinca și a renunțat la cuțite, după care a dat să iasă. A fost însă oprit de agentul de pază, care a chemat și poliția. Boureanu a predat 9 odorizante, iar în urma controlului corporal au mai fost găsite 10.

În martie, Boureanu a fost trimis în cele din urmă în judecată, în fața magistraților Judecătoriei Pașcani, sub 8 acuzații de furt și una de tâlhărie.

Și-a recunoscut faptele, ceea ce i-a asigurat o reducere cu o treime a limitelor pedepsei. Pe de altă parte, a fost judecat ca recidivist, motiv pentru care limitele pedepsei au fost majorate cu jumătate. „Instanța constată că inculpatul nu a înţeles din contactele anterioare cu legea penală gravitatea faptelor sale şi nu s-a oprit din a săvârşi în mod repetat şi constant infracţiuni împotriva patrimoniului, acest comportament relevând un «modus vivendi» al acestuia”, au constatat magistrații. Aceștia l-au condamnat pe Boureanu la 3 ani și 2 luni de închisoare. Sentința a fost contestată de inculpat, dosarul intrând pe rolul Curții de Apel. Această instanță a reluat dezbaterile ieri.

