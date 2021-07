Comerţ, servicii, civilizaţie

În schimb, mai curând răbufnim când, invers, din păcate, impresia e una de degradare, de comportamente - de o parte sau alta a vreunui ghişeu, de pildă - necizelate, rudimentare, abuzive… Ei bine, deşi e poate de înţeles de ce, în general vorbind, da, cam aşa reacţionăm, nu vi se pare, totuşi, că mai de folos şi, aş crede, chiar benefic „contagios” ar fi (din nou: nouă tuturor) să mai dăm cuvântul, măcar uneori, şi laudei cuvenite, îndreptăţită şi deloc „excesivă”, de adus acelui normal, prea în grabă lăsat doar unei sobre, silenţioase constatări, oricât de plină de o tacită mulţumire?

Stau, păstrând distanţă „de siguranţă”, la un oficiu poştal la care mai e „coadă” şi afară, în stradă, de unde cu vremea am înaintat şi eu, apropiindu-mă la ghişeul la care mai am acum doar doi oameni în faţă. Intră cineva revoltat de durata aşteptării şi îşi strigă, tunător, nemulţumirea, cui altcuiva decât persoanei dindărătul „jinduitului” ghişeu. Un protest (e singurul care spune ce simţim şi gândim şi în noi ceilalţi, martorii „scenei”), doar că nu-i adresat cui ar trebui. Nu cine e la ghişeu e de vină de ceea ce, iată, ni se întâmplă pe la astfel de cozi, ci şefii Poştei, locali sau şi mai „de sus”, care au decis reducerea de posturi, aşa că unde se lucra la 4-5 ghişee, au rămas tot atâtea, ele, ghişeele, dar trei sunt goale, doar aşa, de „decor”. De pierderea noastră, a beneficiarilor, de timp nu le-a păsat când au luat la scuturat organigrama, deci lor, şefilor „descurcăreţi”, li se cuvin… „felicitările” noastre, rostite aşa de apăsat de anonimul nostru „tribun”. N-avem de ce să ne vărsăm oful, vorbindu-le iritat, ba şi poruncitor, angajatelor, două, câte au de făcut acum munca şi în locul colegelor „suprimate” pentru economii, la Poşta aproape falimentată de „strategice” (cumetriste) numiri „politice” de manageri - „sugari” ai PSD. Da, nu ştim totdeauna (şi sigur: nu toţi) cui să-i adresăm reproşurile, criticile, fie ele oricât de întemeiate în fond.

În comerţ, comunismul ceauşist din „Epoca” încondeiată de ironia populară ca fiind a… „lipsei de penurie”, cu lungile şi groasele cozi - semn că „se dădea” ceva şi competiţiile aferente, gen „care pe care”, îi făcuse pe mulţi dintre cei dindărătul galantarelor şi tejghelelor să li se urce la cap ifosul de privilegiaţi („pâinea şi cuţitul”, nu?), „atenţi” cu miliţienii intraţi peste rând („în control”, soldat cu sacoşa doldora), la fel cu cimotii şi alţi protejaţi. Faţă de „restul lumii” - mutre acre şi plictisite, vorbă răstită. Acum, când fabricilor le-au luat locul „lanţurile” de magazine, vânzătorii şi casierii au învăţat să comunice normal cu clienţii, ba chiar să le şi zâmbească. De, faţa „prietenoasă” a concurenţei, cu „pedagogia” cifrei vânzărilor. În Iaşi, printre primele spaţii comerciale cu efect tonic asupra publicului şi remarcat pentru asta, nu numai de mine: „Transparenţa”, firma specializată în ochelari a familiei Popa, de la patroni şi d-na Andronic, medic oftalmolog, şi până, inclusiv, la cei mai tineri şi noi angajaţi, un adevărat pionierat al unei atmosfere civilizate, firesc, şi plăcute, în raporturile cu noi, cei ce le călcăm pragul. Nu-i uiţi şi, consecinţă logică în realitatea pragmatică, te şi întorci acolo ori de câte ori ai nevoie. Pentru că ştii bine cum vei fi primit şi servit: o „echipă” ce ţine la standardele ei de calitate, pe toate planurile. Primind, nu de mult, o decizie juridică şi somaţia de plată, de la ANAF, pentru o datorie „la stat”, recalculare anulată a unei diferenţe la impozitare, m-am prezentat la sediul instituţiei (nu departe de redacţia ZDI), să limpezesc lucrurile. Nu ca un rău platnic sau, cine ştie, şi mai culpabil, ci pentru că mă ştiam fără păcate fiscale. Întâi crezusem că era o eroare de evidenţă a încasărilor, dar nu, ce plătisem deja era pe alt an, cel pentru care fusesem „judecat” (în contumacie) era altul, însă cu aceeaşi sumă, de unde şi ipoteza mea: „bun” de plată încă o dată (biată „rimă” involuntară)? Curierat, avize rătăcite? La mine nu ajunseseră. La ghişeul la care am fost îndrumat să merg, am explicat totul, subliniind că, de-aş fi ştiut, „datoria” s-ar fi stins prompt. Găseam absolut normal să achit pe loc diferenţa recalculată, nu şi penalizări pentru o întârziere de care nu eram vinovat. Acolo, la ANAF, am avut norocul să dau peste un angajat al instituţiei, de o omenie, politeţe şi înţelegere binevoitoare cum, sunt convins, ne-am bucura toţi să le vedem devenind obişnuite, de toate zilele, chiar „banale”, adică întru totul de aşteptat, într-un climat de adevărată civilizaţie a raporturilor dintre noi, clienţii, solicitanţii, beneficiarii, de o parte, şi de cealaltă (dar nu „împotriva”, ci în sprijinul nostru), cei din comerţ, servicii, instituţii de stat: aşa, după modelul (implicit, fără nicio ostentaţie), discret, eficient şi omenos al d-lui Arhip, de la ANAF-Iaşi. Din pură superstiţie, mă întreb totuşi: să adaug oare şi „Amin!”? Oricum, nu uitaţi: nu strică deloc să nu ne zgârcim la laudele cuvenite, pe merit, civilizaţiei raporturilor tocmai puse, oarecum, sub „lupă”. E nevoie, merită.

Nicolae Creţu este profesor doctor în cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic şi istoric literar