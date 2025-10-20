Comerțul modern a luat „la pas” satele județului: TLT și PPT, două cunoscute lanțuri de magazine, caută la țară spații pentru noi puncte de livrare

Două dintre cele mai active rețele românești de retail, Totul Lângă Tine (TLT) și Prețuri Pentru Tine (PPT), își consolidează prezența în județul Iași și caută activ spații comerciale de închiriat.

Proprietarii de spații situate în zone centrale, în apropierea piețelor sau pe artere cu trafic pietonal intens au cele mai mari șanse să atragă chiriași stabili. Rețelele caută, în general, spații între 100 și 300 de metri pătrați, cu vitrine vizibile și acces facil pentru clienți. În prezent, sunt peste 20 de magazine TLT în județul Iași și două magazine PPT.

Această dinamică face parte dintr-un trend mai amplu: lanțurile românești și internaționale își diversifică rețeaua în orașele mici și comunele din jurul Iașului, unde concurența este mai redusă, iar cererea pentru magazine de proximitate crește constant. Marii retaileri, cum este Kaufland, pregătesc deja deschiderea de unități și în comunele ieșene: în Tomești urmează să fie inaugurat un hipermarket anul viitor.

Micii comercianți, sub presiune

Și în alte localități mici din județ se simte forfota: în orașul Târgu Frumos, de exemplu, Lidl intenționează deschiderea unui magazin, așa cum relata recent „Ziarul de Iași”. Dacă până acum magazinele sătești erau singurele opțiuni din mediul rural, este posibil ca ele să nu mai reziste în fața expansiunii lanțurilor moderne, românești și străine deopotrivă. Rețelele mari aduc uneori prețuri mai mici, aprovizionare constantă și campanii de fidelizare, avantaje greu de egalat de micii comercianți independenți.

Mișcarea celor două companii TLT și PPT confirmă acest interes tot mai mare pentru comunitățile din jurul marilor orașe. În Iași, PPT are două magazine – unul pe strada Gării și altul în cartierul Alexandru cel Bun –, iar la nivel național deține peste 130 de unități. Brandul vinde îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru casă și cosmetice.

TLT, lanțul care crește vertiginos

În paralel, rețeaua TLT continuă să se extindă în ritm accelerat. În județul Iași, compania are magazine, printre altele, pe lângă cele din oraș, și în Dumești, Costuleni, Lungani, Voinești, Popești, Târgu Frumos, Hârlău și Pașcani etc. TLT oferă produse alimentare și nealimentare de bază. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 110,6 milioane lei și un profit net de 4,9 milioane lei, cu 159 de angajați. Prin comparație, în 2019, când businessul abia începea, cifra de afaceri era de doar 823.000 de lei.

Cine stă în spatele celor două afaceri

Ambele rețele au fost fondate de Tudor Matei. El este acționar majoritar la TLT (25%), societate înregistrată în Ilfov, și cofondator al PPT, înregistrată în București, brand lansat în 2006 alături de Adrian și Gabriel Mărgărit și Alexandru Matei. Rețeaua PPT se extinde agresiv în România, dar a intrat și pe piața din străinătate, anume Bulgaria și Republica Moldova, și continuă să își consolideze poziția pe segmentul de magazine cu prețuri mici. În 2024, PPT a avut o cifră de afaceri de 119,8 milioane lei și un profit net de 7,6 milioane lei, cu 444 de angajați.

