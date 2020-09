Cometă bizară sau navă extraterestră? Obiectul spațial care continuă să-i intrige pe astronomi

Obiectul, cu o lungime de 400 de metri, seamănă cu un trabuc: subțire și lung. A fost botezat Oumuamua. Dar nu forma sa îi intrigă pe astronomi, cât comportamentul său.

Oamenii de știință au observat că obiectul accelerează, ca și cum ar fi propulsat, dar până acum nimeni nu a putut explica de ce. Majoritatea cercetătorilor sunt însă de părere că este vorba despre un fenomen natural.

În iunie, o echipă de cercetători a sugerat că obiectul ar putea fi o cometă alcătuită din gheață de hidrogen molecular, iar combustia acestei materii ar provoca accelerarea sistemului.

Ipoteza este respinsă însă de cercetătorii Thiem Hoang și Abraham Loeb, într-un studiu publicat la 17 august în revista American Astronomical Society.

De unde provin, deci, aceste accelerări? Astrofizicianul Darryl Seligman, cercetător la Universitatea Yale și autorul ipotezei hidrogenului solid, admite că el însuși este tulburat de această apariție celestă. „Oumuamua a fost primul obiect văzut vreodată intrând și ieșind din sistemul nostru solar, spre deosebire de majoritatea obiectelor din sistemul nostru solar, care gravitează în jurul Soarelui, dar niciodată nu părăsesc sistemul”, a explicat el.

Potrivit omului de știință, traiectoria lui Oumuamua și faptul că accelerează ar putea acredita ideea că misteriosul obiect ar fi o cometă. Ar fi însă o cometă fără coadă și fără nicio degajare de gaze (cel puțin, nu au fost depistate).

Atunci? E ca în Dosarele X, adevărul este dincolo de noi? Asta pare să creadă Avi Loeb, astrofizician la Universitatea Harvard. El este de părere că Oumua­mua ar putea avea trăsăturile unei navete extraterestre. O ipoteză care va alimenta discuțiile în rândul comunității științifice și în 2021, pentru că israelianul va publica în ianuarie o carte intitulată „Extra­ter­res­trial : The First Sign of Intel­ligent Life Beyond Earth” (Extraterestu: primul semn de viață inteligentă dincolo de Terra).

