Comicării politice

Despre „televiziunea poporului”, ce să mai zicem. În ziua protestelor din Franța, președintele ales a rostit un discurs epocal, vestind începutul unei noi ere. Marele om nu știe însă că francezii se inflamează repede și că incendierea pubelelor e un sport național.

PSD este un partid în cel mai înalt grad patriotic, care și-a dovedit în nenumărate rânduri dragostea și grija față de oameni, față de români. Unui pesedist i se potrivesc ca o mănușă minunatele versuri ale lui George Coșbuc: „Sunt suflet în sufletul neamului meu/ Și-i cânt bucuria și-amarul/ În ranele tale durutul sunt eu …”. Pe mine mă doare, spune Coșbuc, când tu suferi, drag popor, ce poate fi mai înălțător decât această participare afectivă și acest sacrificiu de sine! Iată de ce consider că au fost deplasate comentariile răuvoitoare la exclamația patetică a lui Marcel Ciolacu: „Mă doare în organul genital de deficit”. Ciolacu voia să spună că simte o durere cumplită, întrucât organul pe care îl pomenește domnia sa este extrem de sensibil, iar o lovitură aplicată acolo produce efecte îngrozitoare. Chiar dacă ar fi spus „mă doare-n cot de deficit” și tot ar fi dat glas unei suferințe autentice, căci și durerea în cot (când cazi, spre exemplu) este greu suportabilă. Dar așa, Marcel Ciolacu a exprimat o durere superlativă, care în plus – dat fiind organul cu pricina – îi pune sub semnul întrebării însuși statutul existențial. Și Adrian Năstase, alt pesedist iubitor de popor, a fost greșit înțeles când i-a îndemnat pe cei doritori „să vină să-i numere ouăle”. Era tot o metaforă care semnifica o cumpănă existențială.

Actualului lider al partidului, Sorin Grindeanu, îi lipsește fibra poetică. În schimb, domnia sa excelează în zona dramaticului: are o mimică de o expresivitate inconfundabilă, care îi permite să sugereze cele mai diverse stări sufletești, dar îndeosebi plictisul și dezgustul. Nici Louis de Funès nu era capabil de o asemenea mobilitate a feței. Ce-i drept, de Funès avea umor, care lui Grindeanu îi lipsește cu desăvârșire. Partea lui de rezistență sunt replicile teatrale, de genul „PSD refuză să guverneze cu pistolul la tâmplă”, replică ce ar avea un succes uriaș într-o melodramă de bulevard. Nimeni nu îi face azi concurență în partid: Neacșu, Stănescu, Tudose sunt doar niște bieți figuranți într-o piesă fără sare și piper.

Oricum, constat că ne specializăm în spectacole ratate. N-am înțeles care era sensul manifestărilor de protest preconizate pentru 8 septembrie. Se cerea – previzibil – demisia lui Bolojan. Nimic despre dezastrul lăsat de guvernările anterioare și îndeosebi de guvernul Ciolacu. Am rămas cu impresia (ce zic: cu certitudinea) că profesorii sunt manipulați de liderii sindicali, aceiași de zeci de ani încoace, a căror stare materială este, pe zi ce trece, tot mai înfloritoare. Unul dintre acești lideri, al cărui nume îmi scapă (n-are importanță), s-a lansat într-o interminabilă diatribă cerând demisia ministrului Daniel David și înlocuirea lui cu cineva provenit din rândurile profesorilor de liceu. În timpul discursului său înflăcărat, chiar în spatele lui, dând din cap aprobator, era… Anton Hadăr, profesor universitar și liderul de sindicat al cadrelor didactice din universități. S-a remarcat ca fiind un fidel executant al dispozițiilor date de Ecaterina Andronescu. A venit acum în ajutorul colegilor din învățământul secundar, sprijinul constând în simpla lui prezență fotogenică.

Dar parcă numai politicienii se eternizează! Comentatorii, „experții” și-au luat, ai zice, abonamente la posturile TV. Și ce „experți”! După-amiaza, dacă te uiți la B1 (unde mai sunt totuși câteva emisiuni mai răsărite), ai toate șansele să dai peste Monica Tatoiu, Mircea Coșea și peste un anume Purice, uns recent ziarist bun la toate. Iar cu un plus de noroc – peste Bogdan Chirieac, eminența gânditoare a mai multor canale.

Nu putem decât să salutăm trezirea în conștiință a președintelui ales.

Alexandru Călinescu este profesor emerit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor

