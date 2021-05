Comisar general al Gărzii de Mediu: Nu există zi să nu se încerce pătrunderea în ţară cu deşeuri

Comisarul general al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat că există o adevărată piaţă neagră a deşeurilor şi că nu există zi să nu se încerce aducerea în ţară de deşeuri, sub diferite forme. Berceanu a explicat că numai cele 90 de containere de la Agigea ar umple un teren de fotbal cu un strat suficient de gros pentru sădirea unui arbore.

Octavian Berceanu a declarant, vineri seară, la Digi 24, că deşeurile sunt aduse în ţară cu alte etichete în care scrie conţinutul containerului, decat cele reale.

”Cei care ne urmăresc nu au o imagine a magnitudinii reale a fenomenului. Nu există zi să nu se încerce pătrunderea în ţară, sub o formă sau alta, mascată, cu deşeuri pe la punctele de frontieră a României. Pe de altă parte, multe dintre aceste deşeuri au altă etichetă, multe anexe completate, produse second hand, textile second hand care nu vor ajunge nicăieri să fie vândute. Dacă mergem pe lângă gropile ilegale, lângă Craiova sau chiar şi lângă Bucureşti, vedem că sunt straturi, pe terenuri. Textile - 4 cm, PET-uri - 3 cm, fier vechi - 2cm. Vorbeşte despre istoria noastră. Mergem pe malurile râurilor din jurul oraşelor şi aşa arată profilul”, a declarat Octavian Berceanu.

Comisarul general al Gărzii de Mediu a adăugat că numai un singur transport are aproximativ 20 de tone de deşeuri.

”Un transport are la 20 şi ceva de tone. Vorbim de cele 90 de containere din Agigea. Dacă le desfacem şi am umple un teren de fotbal, am avea un strat pe el, ca să ne facem o idee, un strat cât să sădeşti un arbore. Atât de mare este presiunea şi internă şi extrenă vizavi de sănătatea oamenilor, încât noi ar trebui să avem o strategie bine dezvoltată pe combaterea infracţionalităţii de mediu, iar aceasta ar trebui să fie printre primele cinci strategii care să fie aprobată în CSAT pentru că murim cu zile din cauza poluării”, a mai precizat Berceanu.

În 11 mai, Octavian Berceanu a anunţat că în Portul Constanţa sunt 90 de containere care urmează să fie verificate şi acestea vor fi reîntoarse în ţările de origine deoarece conţin deşeuri. El a precizat că tot ce intră în România este verificat. În aceeaşi zi au fost descoperite alte 25 de containere cu deşeuri.