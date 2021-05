Comisia Europeană autorizează, în premieră, larvele unei insecte ca aliment

Comtetul de specialitate compus din reprezentanţi ai tuturor statelor UE şi prezidat de un reprezentant al Comisiei Europene a dat aviz favorabil proiectului de document care autorizează plasarea pe piaţă a viermilor de făină galbeni uscaţi, ca aliment nou. Termenul ”viermi de făină” se referă la larvele insectei Tenebrio molitor.

Această primă autorizare de introducere a insectelor pe piaţa UE ca alimente noi are loc în urma unei evaluări ştiinţifice riguroase efectuate de EFSA,potrivit unui comunicat al CE. Noul aliment se poate consuma ca gustare, sub formă de insecte uscate întregi, sau ca ingredient al unor produse alimentare, de exemplu sub formă de pudră în produse proteice, biscuiţi sau produse pe bază de aluat.

Strategia „De la fermă la consumator” identifică insectele ca sursă alternativă de proteine care poate sprijini tranziţia UE către un sistem alimentar mai durabil. Milioane de oameni consumă deja zilnic insecte. În plus, conform Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), insectele sunt o sursă alimentară sănătoasă şi foarte nutritivă, cu un conţinut ridicat de grăsimi, proteine, vitamine, fibre şi minerale. Decizia oficială a Comisiei va fi adoptată în săptămânile următoare.