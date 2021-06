"Comoară" descoperită de pescari săraci în carcasa unei balene. "Ne-a izbit mirosul"

Ambra este o substanță care se produce în intestinele cașaloților și este extrem de valoroasă, fiind folosită în industria parfumurilor de lux.

"Dacă găsești o astfel de substanță, este o comoară. Unul dintre pescarii din Seriah ne-a sunat să ne spună că a găsit carcasa unei balene care ar putea conține această substață. Pe măsură ce ne-am apropiat, ne-a izbit un miros puternic și am fost convinși că în această carcasă am putea găsi ambră. Am dus cadavrul balenei pe țărm, iar în interiorul stomacului am găsit "aurul plutitor", a declarat unul dintre pescarii norocoși.

"Când am găsit ambra am fost extrem de fericit. Are un preț de neimaginat", a declarat un alt pescar.

Potrivit Naţiunilor Unite, în Yemen are loc cea mai gravă criză umanitară din lume, 80% dintre oameni având nevoie de ajutor. Războiul civil din Yemen, iar acum pandemia de coronavirus, au împins această țară în pragul foametei şi a pus la pământ infrastructura sanitară.

