Compania de Transport Politic, cu profit egal cu 1 salariu (P)

Recunoscută de multe ori drept compania de transport second hand, în special când vorbim despre flota de tramvaie, această firmă subordonată primăriei Iași este un loc propice pentru directori plătiți regește, cu declarații de avere incomplete, care includ doar salariul lunar net de peste 16.000 de lei pe lună pentru Cristian Stoica, în calitate de director general. A doua componentă a veniturilor este dată de suma încasată sub formă de bonus anual de performanță, valoare care nu este inclusă în documentele oficiale. Acestea sunt cifrele pentru anul 2020, pentru că deși suntem la jumătatea acestui an, se pare că nimeni din conducerea Companiei de Transport Public din Iași nu a binevoit să își actualizeze declarațiile de avere și de interese la nivelul anului 2021.