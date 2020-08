Compania farmaceutică Eli Lilly începe studiul clinic final pentru unul dintre tratamentele sale cu anticorpi

În cadrul studiului de fază a treia va fi testat un tratament numit LY-CoV555, dezvoltat în parteneriat cu compania canadiană de biotehnologie AbCellera. În studiu urmează să fie înrolaţi 2.400 de participanţi care locuiesc sau muncesc la o casă de bătrâni unde a fost diagnosticat recent un caz de Covid-19.

“Covid-19 a avut un impact devastator asupra rezidenţilor căminelor de bătrâni. Lucrăm cât de repede putem pentru a crea medicamente care ar putea opri răspândirea virusului la aceste persoane vulnerabile”, a declarat directorul ştiinţific al Eli Lilly, Daniel Skovronsky, într-un comunicat. Medicamentul este testat deja în spitale, pentru a studia dacă poate funcţiona ca tratament pentru pacienţii care au boala. Studiul clinic care va începe va testa dacă medicamentul poate fi utilizat profilactic.

Studiul de fază a treia la casele de bătrâni este efectuat în parteneriat cu mai multe reţele de centre de îngrijire pe termen lung din Statele Unite, precum şi cu U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) (Institutul Naţional pentru Boli Infecţioase şi Alergii al Statelor Unite). LY-CoV555 aparţine unei clase de tratamente cunoscute sub numele de anticorpi monoclonali, care se află printre cele mai utilizate medicamente bitehnologice.

Regeneron Pharmaceutical şi alţi producători de medicamente testează tratamente similare pentru Covid-19. Săptămâna trecută, Eli Lilly a spus investitorilor că LY-CoV555 a intrat în studii clinice de fază medie ca tratament şi că în săptămânile viitoare va intra în studii de fază finală. Compania aşteaptă ca în trimestrul patru să obţină date referitoare la eficacitatea medicamentului, provenite din studiul de fază medie.

