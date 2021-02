Compania ieşeană WIRON, premiată pentru brandul municipiului Buzău

Ieşeanul Adrian Mironescu a coordonat proiectul conceptualizării brandului municipiului Buzău - lansat, de altfel, în primăvara anului 2018 sub logo-ul „Buzău – oraş deschis”. Alături de Buzău a mai fost făcută o nominalizare: brandul pentru oraşul Paris. Premiile se vor decerna pe 6 mai, la Londra. Cu o experienţă multidisciplinară, Adrian Mironescu este un designer de brand care a obţinut de-a lungul anilor mai multe recunoaşteri internaţionale. „La proiectul pentru brandul oraşului Buzău am început lucrul acum mai bine de doi ani, câştigând în primă fază concursul pentru conceperea logo-ului oraşului Buzău, la care am prezentat un concept extins de brand de oraş, nu doar un logo.

Conceptul a fost apreciat de către autorităţile locale, care au decis implementarea lui. Încurajat de feedback-ul obţinut, la sfârşitul anului trecut am participat cu acest proiect la «Transform Awards Europe», unde juriul internaţional ne-a nominalizat pentru premiere la categoria «Cel mai bun brand de localitate sau de ţară» alături de propunerea pentru oraşul Paris”, a declarat Adrian Mironescu, designer şi consultant de brand al companiei Wiron, pentru „Ziarul de Iaşi”. Un oraş este mai mult decât o clădire sau o figură istorică, subliniază el. „Am creat o platformă foarte flexibilă, adaptabilă în funcţie de context, prin care oraşul se poate reprezenta şi identifica. Logo-ul, împreună cu sloganul, este o «uşă deschisă» pentru tot ceea ce înseamnă oraşul şi îndeamnă, implicit, la implicarea cetăţenilor în comunitate pentru a transforma Buzăul într-un oraş deschis oportunităţilor”, ne-a explicat ieşeanul. Ţările şi oraşele se află în competiţie pentru atragerea investiţiilor, turiştilor, rezidenţilor şi reputaţiei, astfel că au recunoscut, în timp, importanţa dezvoltării unei imagini de brand, sporind potenţialul de a-i atrage.

Branding-ul de oraş este o nouă abordare a dezvoltării urbane a oraşelor durabile. „Rolul unui brand de loc este de a ghida cum oraşul inspiră, acţionează, animă şi livrează experienţe noi pentru locuitorii săi, investitori şi vizitatori. Nu este vorba despre cum este văzut oraşul acum, ci despre cum vrem să fie văzut mâine! Cheia transformării este implicarea fiecaruia dintre noi. Să fim cea mai bună versiune a noastră. Îmi doresc şi ca Iaşul să fie cea mai bună versiune a sa!”, a mai spus Adrian Mironescu.