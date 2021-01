COMUNICAT DE PRESA

Compania IULIUS are peste 30 de ani de experienţă în domeniul real-estate, fiind singurul dezvoltator şi operator de proiecte mixed-use de regenerare urbană din ţară. Educaţia este una dintre cele trei direcţii în care compania a ales să se implice în oraşele în care este prezentă, alături de comunitate şi mediu. De această dată, cursul lansat în parteneriat cu mediul universitar are scopul de a aduce realitatea din real-estate în mijlocul tinerilor care îşi doresc o carieră în acest domeniu, printr-un transfer de experienţă între generaţii.

„Pe o piaţă a muncii dinamică, precum cea din România, o combinaţie reală între teorie şi practică este de preferat pentru cei care caută succesul. În acest sens, specialiştii IULIUS vin în întâmpinarea nevoii studenţilor noştri de a se apropia de realitatea imediată, oferind o cale de a înţelege aplicabilitatea cunoştinţelor dobândite, determinând fixarea cunoştinţelor în memorie şi, ulterior, transformarea lor în comportamente”, a declarat prof. univ. dr. Teodora Roman, decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Începând cu semestrul al doilea al anului universitar 2020 – 2021, studenţii din anul I de la programele de masterat din domeniile Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor din cadrul FEAA au posibilitatea de a participa gratuit la cursul „Real Estate Business Management”, o introducere aplicată în domeniul dezvoltării şi operării proiectelor mixed-use, centrelor comerciale şi clădirilor de birouri. Disciplina este facultativă, presupune două ore de curs şi două ore de seminar pe săptămână şi va fi predată de specialişti cu experienţă din compania IULIUS, din sfere diferite de activitate. Pe parcursul întregului semestru, studenţii vor învăţa despre managementul activelor, cel operaţional şi tehnic, închirieri, prospectare şi selecţia chiriaşilor, gestionare financiară, indicatori de performanţă, marketing şi comunicare şi multe altele, ancorate în situaţii concrete şi aplicabile unui portofoliu vast de proprietăţi.

„Responsabilitatea IULIUS ca dezvoltator, dar şi ca membru al comunităţii, transcede limitele unei companii obişnuite. În contextul în care, zilnic, interacţionăm cu 150.000 de vizitatori şi peste 15.000 de angajaţi din clădirile de birouri, investiţia în formarea noilor generaţii este un pariu pe continuitatea unei societăţi sustenabile. Astfel, credem că implicându-ne în sistemul educaţional, ne ajutăm şi pe noi înşine, prin pregătirea unor viitori specialişti în domeniu, dar reuşim şi să diversificăm abilităţile şi cunoştinţele pieţei muncii. În plus, am încercat să creăm un curs axat în totalitate pe partea practică, care le oferă tinerilor ocazia să interacţioneze cu aspecte ancorate în realitatea de zi cu zi a proiectelor pe care le administrăm”, a declarat Sebastian Mahu, Head of Asset Management IULIUS.

Cursul va fi susţinut de către Nicolae Ghiba, Coordonator Activităţi Financiare de Operare IULIUS şi doctor în Finanţe, şi Sebastian Mahu, Head of Asset Management IULIUS, cu sprijinul altor specialişti din companie. Pentru că s-au înscris mai multe persoane decât locurile disponibile, va fi realizată o etapă de selecţie. După finalizarea cursului, tinerii vor avea posibilitatea să urmeze un internship plătit în cadrul companiei IULIUS, iar disciplina va figura în suplimentul care însoţeşte diploma programului de masterat.

Proiectele IULIUS - focus pe educaţie, comunitate şi mediu

În 2020, IULIUS a atins 20 de ani de prezenţă pe piaţa autohtonă cu acest nume, moment marcat prin acţiuni aniversare pe cele trei direcţii de implicare ale grupului: educaţie, comunitate şi mediu. Acţiunea dedicată educaţiei este susţinerea cursului universitar „Real Estate Business Management” de către specialiştii din companie, o continuare a programului „Iaşi, oraşul viitorului tău”, demarat încă din 2018, cu scopul de a promova oraşul drept un centru academic puternic, cu multiple oportunităţi de carieră.

Iniţiativa orientată spre comunitate este lansarea noului concept de retail Family Market, focusat pe zonele rezidenţiale în expansiune şi personalizat pe nevoile locuitorilor. Primele două astfel de proiecte se vor dezvolta în judeţul Iaşi (comuna Miroslava şi cartierul Bucium), reprezintă o investiţie totală de 16 milioane de euro şi vor fi realizate în acest an.

Acţiunea dedicată mediului presupune lansarea unei platforme interactive de prezentare a parcurilor realizate de compania IULIUS, un element de unicitate al proiectelor sale de regenerare urbană. www.iuliusgardens.ro reprezintă un tur virtual al grădinilor, dar şi o mini enciclopedie a ecosistemului dezvoltat în cadrul lor.