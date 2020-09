Compania unde lucrau răniţii a produs un documentar despre atacurile contra Charlie Hebdo

Compania Premieres Lignes, la care sunt angajaţi cei doi jurnalişti răniţi în atacul cu armă albă comis vineri în apropierea fostului sediu al săptămânalului Charlie Hebdo din Paris, a ajutat la producerea unui film documentar despre atacul din ianuarie 2015 asupra redacţiei acestui săptămânal satiric.

''Three Days Of Terror: The Charlie Hebdo Attacks'' (Trei zile de teroare. Atacurile de la Charlie Hbdo) este numele documentarului care a fost produs pentru posturile de televiziune HBO, BBC şi France 2.

Martori, ofiţeri de poliţie şi supravieţuitori vorbesc în film despre seria de atacuri teroriste din ianuarie 2015, soldate în total cu 17 morţi pe parcusul mai multor zile, potrivit site-ului companiei Premieres Lignes.

Birourile companiei Premieres Lignes se află în imediata apropiere a fostei redacţii a publicaţiei Charlie Hebdo, care după atacurile de acum cinci ani şi jumătate a fost mutată într-un loc ţinut secret.

Doi jurnalişti, angajaţi ai companiei Premieres Lignes ce erau într-o pauză de fumat, au fost răniţi în atacul cu armă albă comis vineri la Paris.

Aflați amănunte de pe agerpres.ro.