Compatibilitatea pacient-medic și viceversa

Consider că fiecare dintre noi are dreptul să decidă unde și cine anume îl tratează. De-a lungul anilor în practica medicală, am constatat faptul că există compatibilități în relația pacient-medic și viceversa. Adesea le sugerez pacienților mei să decidă cu atenție legătura cu terapeutul și să facă schimbări dacă consideră că nu rezonează și nu au o bună relație terapeutică. La fel și medicii, au dreptul să fie înlocuiți de alți colegi atunci când nu mai există o bună interacțiune medicală între aceștia și pacienții tratați. Sunt necesare motive bine întemeiate deoarece un istoric medical necesită timp de cunoaștere și de înțelegere a cazului. Mai mult decât atât, cunoașterea pacientului necesită un interval generos de timp, motiv pentru care deciderea schimbării terapeutului trebuie evaluată cu atenție.