Compensarea 100% a vaccinului HPV, extinsă cu opt ani până la 26 de ani

Vaccinul anti-HPV va fi compensat integral (100%), de la 1 octombrie, pentru persoanele cu vârste între 11 și 26 de ani, limita de vârstă fiind extinsă cu 8 ani față de cea actuală, care era de 18 ani pentru fete și băieți. În continuare, femeile cu vârste între 27 și 45 de ani vor beneficia de o compensare de 50%.

DSP Iași a transmis informații oficiale, ca răspuns la solicitarea „Ziarului de Iași”. Instituția a confirmat că, potrivit modificărilor și completărilor aduse Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății prin Legea nr. 100/2025, în cadrul Programului național de vaccinare, vaccinarea împotriva infecției cu HPV este asigurată gratuit pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani.

„Pentru punerea în aplicare a dispoziției legale mai sus prezentate este nevoie să fie aprobate acte normative cu caracter subsecvent prin care se vor reglementa termenele de intrare în vigoare a prevederii, cât și protocoalele terapeutice necesare aplicării acestei măsuri. În ceea ce privește instituția noastră, referitor la implementarea măsurilor prevăzute în Programele Naționale de Sănătate, vă precizăm că vom aplica întocmai normele legale, inclusiv din perspectiva datelor intrării în vigoare a acestora”, a transmis DSP Iași.

Virusul HPV este extrem de agresiv

Medicii de la IRO explică că vaccinul anti-HPV este folosit pentru a preveni infecția cu virusul papiloma uman (HPV), responsabil pentru apariția negilor genitali și considerat principalul factor de risc în dezvoltarea cancerului de col uterin, dar și a altor tipuri de cancer, precum cele ale vulvei, vaginului, anusului, penisului și gâtului. Vaccinarea reduce semnificativ riscul de infecții persistente cu tulpini agresive ale virusului și, implicit, riscul de complicații grave. Totodată, medicii avertizează că virusul HPV este extrem de agresiv și poate provoca decese chiar și în rândul femeilor tinere, motiv pentru care specialiștii recomandă ferm vaccinarea pentru prevenirea infecției.

„Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la nivel național, nu doar în Iași, numărul persoanelor care accesează programul de compensare pentru vaccinuri rămâne relativ scăzut. În cazul vaccinului anti-HPV, interesul a fost mai ridicat, iar tot mai mulți părinți solicită imunizarea și pentru băieți. Astfel, politica de vaccinare neutră din punct de vedere al genului devine din ce în ce mai vizibilă”, a declarat prof. dr. Doina Azoicăi, medic specialist în epidemiologie.

Costul integral al vaccinului variază între 1.800 și 1.900 de lei

Până la 1 octombrie, femeile cu vârste între 19 și 45 de ani pot beneficia de vaccinul HPV la un preț redus, plătind aproximativ 900 de lei datorită compensării de 50%. Pentru tinerii cu vârste până în 18 ani, vaccinul este oferit gratuit. Pentru celelalte categorii, respectiv bărbați și femei de peste 45 de ani, costul integral al vaccinului, care presupune trei doze administrate într-un an, variază între 1.800 și 1.900 de lei.

Publicitate și alte recomandări video