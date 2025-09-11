Complex cu 30 de clădiri în Bucium și noi blocuri în Dacia și Zona Industrială

O dezvoltare rezidențială propusă în Bucium va ajunge la votul final în Consiliul Local (CL). Investiția presupune amenajarea unui complex cu 30 clădiri. Alte proiecte, cu o amploare mai redusă, vizează blocuri cu 10 și 15 etaje în Dacia și Zona Industrială.

Proiectul din Bucium a fost inițiat de firma Tech Confort, care are în proprietate mai multe parcele de teren din zona străzilor Eugen Stătescu și Grigore T. Popa. Un partener al societății este compania Lexiton Invest. Complexul face obiectul a două planuri urbanistice zonale (PUZ) care au intrat simultan în procesul de autorizare.

Documentațiile urbanistice au trecut prin toate etapele de avizare și este de așteptat să fie incluse pe ordinea de zi a plenului într-o ședință din această toamnă.

În ce constă investiția

Complexul se va întinde pe o suprafață totală de 4,4 hectare, iar pe cea mai mare parte vor fi edificate blocuri cu 2, 3 sau 5 etaje. În același timp, vor fi construite și vile. „Se admit funcțiuni comerciale și servicii profesionale cu condiția să fie amenajate la parterul locuințelor”, se arată în planul urbanistic.

În total, vor fi 30 de construcții, conform propunerii actuale de ilustrare urbanistică. Schița poate suferi modificări până la votul în plen sau, ulterior, la momentul depunerii documentației în vederea obținerii autorizației de construire. Dintre acestea, 8 clădiri sunt cu 5 etaje, 3 imobile cu 3 etaje, 9 cu 2 etaje și alte 10 cu un singur etaj (și mansardă).

Zona de construire este complet echipată edilitar, potrivit investitorului. Pe lângă edificarea clădirilor, alte costuri ale acestuia țin de racordul la utilități, modernizarea căilor de acces auto și pietonale (se propune și supralărgiri ale unor străzi din zonă) și cedarea către domeniul public a infrastructurii rutiere care va fi amenajată.

„Realizarea investițiilor se va face concomitent cu implementarea proiectului într-un grafic de lucrări agreat cu municipalitatea astfel ca pe măsură ce sunt finalizate obiectivele de investiție acestea să beneficieze de toate utilitățile și legăturile prevăzute în planul urbanistic”, se mai precizează în documentul citat.

Alte două investiții: una în Dacia, iar cealaltă în zona industrială

Primăria a publicat alte două proiecte de hotărâre care vizează investiții imobiliare. Una dintre inițiative presupune extinderea complexului Comat Towers din Dacia cu încă un tronson de bloc înalt (10 etaje) pe un teren de aproape 2.000 mp. Întreaga zonă va trece prin reconfigurări urbanistice majore care vor pune o presiune suplimentară pe infrastructură rutieră, în prezent subdimensionată.

Cealaltă investiție este propusă în Zona Industrială, în apropiere de Podul Metalurgiei, pe bld. Chimiei. Firma Top Vas SRL are în plan construirea unui ansamblu cu 2 clădiri cu 10 și, respectiv, 15 etaje pe un teren cu o suprafață de 3.500 mp. Imobilele vor găzdui apartamente, spații comerciale și servicii.

Cele două proiecte sunt în același stadiu de avizare cu investiția propusă în Bucium și, cel mai probabil, propunerile urbanistice vor intra simultan spre aprobare într-o ședință a plenului CL din această toamnă.

