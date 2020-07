Comportamentul lui Trump a fost modelat de tatăl său sociopat. Dezvăluirile nepoatei

Caracterul ieşit din comun al lui Donald Trump şi comportamentul său revoltător “ameninţă sănătatea lumii, siguranţa economică şi sistemul social” şi au fost modelate de tatăl său sociopat, în timpul copilăriei preşedintelui SUA, se arată într-o carte scrisă de nepoata liderului american. “Too Much and Never Enough: How My Family Created the Wolrd’s Most Dangerous Man”, carte scrisă de Mary Trump, va apărea pe piaţă la 14 iulie.