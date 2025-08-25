Compozit sau ceramică? Ghidul complet oferit de medicul stomatolog pentru alegerea fațetelor dentare

Zâmbetul este cartea noastră de vizită, iar fațetele dentare au devenit una dintre cele mai căutate soluții pentru corectarea imperfecțiunilor estetice. Dar între fațetele din compozit și cele din ceramică, care este alegerea corectă? Dr. Nicoleta Pavel, medic stomatolog generalist în cadrul Clinicii stomatologice Esthetics, explică diferențele esențiale.

Rapiditate versus durabilitate: prima diferență majoră

Cea mai evidentă diferență între cele două tipuri de fațete este timpul necesar pentru realizare.

„Fațetele din compozit sunt realizate de cele mai multe ori într-o singură ședință în cabinetul stomatologic”, explică dr. Nicoleta Pavel, medic stomatolog generalist în cadrul Clinicii stomatologice Esthetics. Acestea sunt mai accesibile financiar și pot corecta rapid mici imperfecțiuni ale dinților.

În contrast, fațetele din ceramică necesită un proces mai complex.

„Au nevoie de ajutorul laboratorului”, precizează specialistul, dar compensează prin avantaje semnificative: sunt biocompatibile, necesită o preparare minimă a dinților și oferă „un rezultat estetic foarte natural”.

Decizia între cele două variante depinde în mare măsură de obiectivele pacientului și de natura problemelor dentare.

„Dacă vorbim despre modificări mici, atunci alegem varianta de fațete din compozit, dacă ne dorim ceva de durată, varianta din ceramică este o variantă mult mai sigură și mai bună pe termen lung și mult mai estetică”, precizează dr. Pavel. Această alegere influențează nu doar aspectul estetic, ci și stilul de viață al pacientului pe termen lung.

Durata de viață: un factor decisiv

Longevitatea reprezintă poate cea mai importantă diferență între cele două opțiuni. Fațetele din compozit „durează de la 4 până la 7 ani, dacă pacientul le întreține corect acasă”, avertizează dr. Pavel, subliniind că această durată depinde strict de respectarea unor reguli de întreținere. Fațetele din ceramică sunt net superioare din acest punct de vedere:

„Sunt mult mai rezistente, au un luciu o perioadă îndelungată și pot dura chiar până la 10-15 ani”.

Deși mai accesibile, fațetele din compozit vin cu anumite limitări pe care pacienții trebuie să le cunoască.

„Există compromisuri în cazul fațetelor din compozit, pentru că acel compozit este o rășină care este mai poroasă și în timp absoarbe diferite colorații din alimentația noastră”, avertizează specialistul. Aceste limitări se traduc prin necesitatea unor îngrijiri suplimentare: „Ele necesită lustruire o dată pe an și au o ușoară limitare în ceea ce privește culoarea.”

Ghidul întreținerii pentru fiecare tip

Indiferent de opțiunea aleasă, igiena dentară rămâne fundamentală. Dr. Pavel subliniază principiile de bază: „Igiena dentară este cheia – periajul de două ori pe zi, ața dentară și vizita la medicul stomatolog.”

Pentru fațetele din compozit, restricțiile sunt mai stricte:

„Este nevoie să avem o igienă atentă, fără cafea, fără fumat și alte alimente care pătează. Este bine să venim la stomatolog o dată pe an, să le lustruim, să le finisăm.”

Fațetele din ceramică oferă mai multă libertate: „Este bine să evităm alimentele foarte dure. Ele nu necesită lustruire, ci vizita pentru control o dată pe an.”

Alegerea între fațetele din compozit și cele din ceramică nu trebuie să fie o decizie luată în grabă. Consultarea cu un specialist experimentat, analiza nevoilor individuale și a posibilităților financiare, precum și înțelegerea responsabilităților de întreținere pe termen lung sunt elementele cheie pentru o decizie înțeleaptă.

Acest material este realizat cu sprijinul clinicii stomatologice ESTHETICS, din Iași. Cabinetele Esthetics cuprind în Iași două locații cu 10 săli de tratament, un laborator de radiologie dentară și acoperă toate specializările stomatologice: chirurgie dento-alveolară, endodonție, parodontologie, pedodonție, protetică dentară, ortodonție.

