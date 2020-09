Comuna Tomești din județul Iași a îmbrăcat haine de sărbătoare marți, 8 septembrie (P)

„Având în vedere creșterea numărului de cazuri de COVID-19 la nivel național, pentru diminuarea riscului de infectare pe raza comunei am decis să organizăm doar trei evenimente, respectiv slujba religioasă la Biserica Tomești cu hramul Nașterii Maicii Domnului, inaugurarea și sfințirea troiței din fața Primăriei Tomești, cât și dezvelirea și sfințirea bustului Reginei Maria în Parcul Unirii Tomești”, a afirmat primarul Ștefan Timofte.

Totodată, pentru a arăta unitatea comunei Tomești, primarul a premiat și în 2020 cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, dând astfel un exemplu bun pentru ceea ce înseamnă devotament, pentru ceea ce înseamnă familie.

În ultimul an, administrația locală a dus la bun sfârșit proiecte extrem de ambițioase și necesare pentru locuitori, care și-au pus amprenta pe înfățișarea comunei Tomești. Activitatea primarului Ștefan Timofte s-a concentrat pe lucrările începute în anii anteriori, precum și pe unele noi,începute în această perioadă. Anul 2019 a fost un an de excepție pentru comuna Tomești, care va rămâne în istoria de aur a comunei prin investițiile create ce vor servi locuitorilor zeci, poate sute de ani.

Realizările în comună au fost numeroase, despre acestea primarul Ștefan Timofte spunând: „Am avut extinderi de gaz, canalizare, apă, asfaltări, dispensar la Chicerea, începerea dispensarului la Vlădiceni, baze sportive, parc în sat Tomești. Am modernizat Primăria în interior și exterior, am construit troițe, teren de sport. Ne dorim să dezvoltăm comuna și, atât timp cât voi fi primar, mă voi gândi la asta, dar și la sufletul omului. Am reușit să construiesc peste 20 de troițe de când sunt primar, în locuri vulnerabile din comuna Tomești. Pentru că în fața lui Dumnezeu, a unei troițe, fiecare om are un alt comportament, se sfiește, este mai bun, asta mi-am dorit și cred că am reușit”.

În spatele acestor proiecte stă foarte multă muncă, iar implementarea lor presupune o responsabilitate mare, dar nimic nu este imposibil atunci când activitățile sunt făcute pentru binele comunității. Anul acesta, Ștefan Timofte candidează pentru un nou mandat la Primăria Tomești din partea Partidului Național Liberal (PNL), cu gândul că dezvoltarea comunei trebuie să continue.

„Întotdeauna m-a preocupat dezvoltarea comunei Tomești, dar nu am neglijat să respectăm și pe cei ce au luptat și au dus-o greu, mă refer la ostașii tomeșteni căzuți pe câmpurile de luptă, astfel că am făcut tot ce am putut să reamintim efortul lor. Am construit acel monument din fața sălii de sport, cu un nume atât de frumos, «Timp și Memorie», crucea de pe Dealul Cerului, troițe, iar pentru cei care au luptat pentru Unirea Principatelor Române într-o țară modernă, am construit acest parc care se intitulează «Parcul Unirii». Anul trecut am dezvelit bustul Regelui Ferdinand, iar anul acesta bustul Reginei Maria, urmând ca la anul și pe viitor să cinstim memoria lui Brătianu, Cuza, poate mergem până la Mihai Viteazul”, a afirmat Ștefan Timofte.

Proiectul este o inițiativă a primăriei Tomești, sculpturile fiind realizate de artistul basarabean Vladlen Babcinețchi. Cu această ocazie, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei a felicitat conducerea comunei pentru inițiativa proiectelor dedicate păstrării memoriei și faptelor suveranilor români.

„Am primit cu bucurie vestea dezvelirii bustului Regina Maria în parcul din centrul comunei Tomești. Începând de astăzi, bustul Reginei va sta alături de cel al Regelui Ferdinand, dezvelit în anul 2018. Inteligentă, plină de curaj și de hotărâre, Regina Maria s-a apropiat de poporul său, devenind o figură publică de primă mărime: „Mama Regina”, „Mama răniților” sau „Regina Soldat” a participat activ pe frontul Primului Război Mondial, fără frică de gloanțe, boală sau suferință. Regina va pleda, peste timp, cauza țării sale, făcând cunoscută România în întreaga lume. De numele Regelui Ferdinand se va lega întotdeauna conștiința datoriei împlinite. În Primul Război Mondial, Ferdinand „cel loial” va așeza interesul României mai presus de legăturile lui de sânge și de țara lui de origine, iar după război, Regele Ferdinand își va întregi țara, împlinind, astfel, visul tuturor românilor. Astăzi, când întreaga voastră comunitate se află în sărbătoare, vă felicit pentru inițiativa proiectelor dedicate păstrării memoriei și faptelor suveranilor români și vă doresc «La mulți ani»”, a fost mesajul Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei.