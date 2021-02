Comunele din judeţul Iaşi care au atras “zero barat” fonduri europene

Trei primării din judeţul Iaşi nu au luat nici măcar un euro de la Uniunea Europeană prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. Deşi sunt puse la bătaie miliarde de euro pentru realizarea investiţiilor la standarde europene, eficiente şi rentabile, comunele Dolheşti, Schitu Duca şi Sireţel nu figurează ca beneficiari ai finanţărilor nerambursabile acordate în cadrul PNDR pentru sesiunile de primire a proiectelor deschise începând cu anul 2015, se arată într-un răspuns transmis „Ziarului de Iaşi” de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) prin Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (CRFIR) 1 Nord – Est Iaşi.

De asemenea, comunele ieşene Ciohorăni şi Hărmăneşti au obţinut cele mai mici sume pentru finanţarea prin PNDR 2014-2020 a investiţiilor de interes public. În Ciohorăni, o finanţare de 25.000 de euro a fost obţinută în anul 2018, bani care s-au folosit pentru extinderea sistemului de supraveghere, iar în Hărmăneşti s-a cumpărat un buldoexcavator în valoare de 42.300 de euro din finanţarea obţinută de autorităţi în anul 2019. La polul opus se află comunele campioane la absorbţia fondurilor europene prin PNDR 2014-2020, respectiv Holboca, Miroslava şi Stolniceni-Prăjescu, care au reuşit să atragă finanţări nerambursabile în valoare totală de aproape 8 milioane de euro.

Fostul primarul regretă că nu a trecut la PNL

În comuna Schitu Duca apă nu-i, canalizare nu-i, dar nu pentru că fostul primar Mihai Mihalache nu ar fi vrut „să le bifeze” în mandatul său, după cum el însuşi ne-a declarat, ci din cauza criteriilor pe care autorităţile locale trebuie să le îndeplinească pentru accesarea banilor prin PNDR. El susţine însă că investiţii a tot făcut în comună cu fonduri europene, accesate cu ajutorul altor programe operaţionale, dar îl îndeamnă totodată pe Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, „să lase tabla şi să aloce bani din bugetul judeţului pentru aducţiunea de apă şi canalizare în comuna Schitu Duca”.

„Oamenii au votat cu PNL, cu Costel Alexe, deci el să le aducă în comună. Dar vă spun eu, Alexe le va aduce tablă pentru case. Măcar tabla oamenilor să o schimbe, că sunt multe case în Schitu Duca cu ţiglă de prin anii 1940, 1950”, ne-a spus, ieri, Mihai Mihalache. „Am avut ultimul proiect prin AFIR înainte de 2015, iar de atunci nu am mai putut accesa fonduri, erau criterii pe care nu le puteam îndeplini. Nu este rea-voinţă, eu m-am străduit. Însă fonduri europene am accesat prin alte programe şi măsuri, nu am dormit. În anul 2018 m-am dus la CNI (n.r. - Compania Naţională de Investiţii) şi mi-a aprobat sala mare de sport, cu licitaţia terminată, dar noul primar a renunţat la ea în noiembrie anul trecut, în contextul în care m-am luptat doi ani la Bucureşti pentru acest proiect. Am pierdut 2 milioane de euro. De asemenea, în vara anului 2020 am depus un proiect pentru asfaltarea unor drumuri comunale, tot prin CNI, iar in luna iunie 2020 am primit finanţare de 6 milioane de euro, dar s-a renunţat şi la acest proiect. Am lăsat în comună 13 milioane de euro în ultimul mandat. Poate Costel Alexe, noul preşedinte al CJ Iaşi, o să lase tabla deoparte şi o să se ocupe de apa şi canalizarea din Schitu Duca. Dacă nu, rămâne un mincinos al PNL, că el asta a promis oamenilor în campania electorală. Dacă el ar fi spus «măi oameni buni, eu mă ocup cu tabla, nu cu apa şi canalizarea», nu-l mai vota nimeni, cu toate relele lui Maricel Popa. Eu am pierdut alegerile din cauza lui Maricel Popa, că nu am adus apa şi canalizarea, el dădea bani doar pentru drumurile judeţene. Dacă mergeam la PNL, probabil soarta era alta. Oamenii au votat cu PNL, cu Costel Alexe, deci el să le aducă în comună. Dar vă spun eu, Alexe le va aduce tablă pentru case. Măcar tabla oamenilor să o schimbe, că sunt multe case în Schitu Duca cu ţiglă de prin anii 1940, 1950. Măcar atât să facă”, ne-a spus Mihai Mihalache.

“Dar nu este uşor deloc”

Localitatea Sireţel numără aproape 4.500 de oameni. Actualul primar al comunei ieşene, Gelu Şpaiuc, care şi-a preluat mandatul în toamna anului 2020, spune că Gheorghe Ancuţa, fostul primar, i-a lăsat o „moştenire grea”.

„Fostul primar al comunei Sireţel, Gheorghe Ancuţa, a fost condamnat în anul 2017, aşadar şi-a pierdut mandatul odată cu condamnarea definitivă şi irevocabilă la 3 ani de închisoare cu suspendare. Nu am avut pe timpul mandatului său nici secretar, implicit nu aveam cum semna hotărâri de consiliu. Dar acum deja am pregătit un proiect de finanţare europeană pentru echipamente IT, dorim să dotăm şcolile cu astfel de dispozitive. Vreau însă să fac şi celelalte proiecte din timp. Voi apela la o firmă de consultanţă, căci în primărie nu am personal calificat pentru aşa ceva. Nu vreau să încep cu moştenirea grea, dar nu este uşor deloc, trebuie să remediez multe lucruri”, ne-a declarat Gelu Şpaiuc.

“Motive care chiar nu ţin de noi”

Şi comuna Dolheşti „ar fi văzut” bani europeni, susţine fostul primar Gelu Iacob, chiar dacă nu toate fondurile au fost accesate prin PNDR de-a lungul anilor. Printre achiziţiile făcute cu bani din UE se numără şi câteva instrumente de fanfară.

„Dacă vă referiţi strict la AFIR, acolo avem o «mică mare» problemă. Mai exact, pe aducţiunea de apă şi canalizare, amplasamentul unde ar trebui pusă staţia de epurare nu ne aparţine, este domeniu privat, la fel şi zona de captare. Ca să putem realiza intabularea pe amplasament cert trebuia să facem o înregistrare sistematică, ori oamenii nu prea vor să facă, mă refer la firmele de topometrie. Dar, în acelaşi timp, noi am făcut nişte investiţii cu bani europeni pe grădiniţa din satul Dolheşti, am cumpărat un autogreder prin PNDR, mai avem un proiect prin POCU de 6 milioane de euro. Totodată, în anii trecuţi primăria a cumpărat instrumente de fanfară pentru Fanfara din Pietriş. Cu excepţia apei şi canalizării, unde avem probleme cu terenul, restul componentelor s-au finalizat, noi am cheltuit nişte sume, dar am bătut pasul pe loc din cauza unor motive care chiar nu ţin de noi”, ne-a precizat Gelu Iacob.

“Procedura de evaluare şi selecţie este publică”

Ficu Anghel, directorul general adjunct al CRFIR 1 N-E Iaşi: „O mare parte a dificultăţilor apărute în procesul de accesare a fondurilor europene ar putea fi evitate printr-o corectă informare a beneficiarilor cu privire la întreg parcursul unui proiect şi printr-o estimare realistă a resurselor şi eforturilor financiare pe care le implică realizarea unei investiţii finanţate din fonduri europene”, a transmis Ficu Anghel.

Potrivit oficialilor CRFIR 1 N-E Iaşi, în actuala perioadă de programare AFIR a adoptat o serie de măsuri menite să simplifice procesul de accesare a fondurilor, inclusiv prin implementarea situaţiei alternative de transmitere a documentelor bazată pe tehnologia Cloud. Sistemul informatic al AFIR de gestionare a procesului de depunere a cererilor de finanţare şi de analiză a acestora permite parcurgerea online a tuturor etapelor procedural - de la depunerea cererii de finanţare, la contractarea proiectului şi până la efectuarea plăţilor. O parte din autorizaţiile care erau anterior solicitate la depunerea proiectului sunt prezentate acum la momentul semnării contractului de finanţare.

„Această prevedere este în favoarea beneficiarilor, astfel încât aceştia nu trebuie să mai angajeze cheltuieli suplimentare, dacă nu au certitudinea finanţării investiţiei. S-au simplificat şi procedurile de achiziţie, iar procedura de evaluare şi selecţie este publică, fiind disponibilă solicitanţilor încă de la momentul deschiderii apelurilor de selecţie, astfel încât să fie evitate interpretările subiective ale condiţiilor de accesare”, a menţionat Ficu Anghel pentru „Ziarul de Iaşi”.