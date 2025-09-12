Comunele ieșene unde afacerile de miliarde de euro nu mai sunt o noutate. Cine intră în Top 10

Dacă în urmă cu câțiva ani erau recunoscute doar pentru agricultură, unele comune ieșene s-au transformat în adevărate hub-uri economice. În 2024, firmele din zece comune din județul nostru au cumulat o cifră de afaceri de aproximativ 2,22 miliarde de euro, realizată de peste 5.500 de firme.

Comuna Miroslava se menține în fruntea clasamentului comunelor ieșene (Top 10) după cifra de afaceri, care a depășit un miliard de euro anul trecut. Miroslava s-a transformat dintr-o comună cu specific agricol într-un hub industrial care concurează cu orașe mari. O arată cifrele: dacă totalul județului Iași a fost de 10,67 miliarde euro în 2024, iar municipiul Iași a generat 6,93 miliarde euro, atunci restul județului a realizat aproximativ 3,74 miliarde euro. Din această sumă, firmele din Miroslava au contribuit cu 1,03 miliarde euro, adică aproximativ un sfert din cifra de afaceri realizată în afara municipiului.

La polul opus, Mădârjac rămâne simbolul sărăciei economice din județ. În această comună funcționează doar două firme, care au rulat împreună 36.695 de euro în 2024, o sumă pe care multe companii din Miroslava o produc într-o singură oră. Practic, diferența dintre Miroslava și Mădârjac este de peste 28.000 de ori în privința cifrei de afaceri.

Potrivit datelor Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Iași, prelucrate de „Ziarul de Iași”, firmele din primele zece comune ieșene au rulat împreună 2,22 miliarde euro, o sumă care arată cât de concentrată este forța economică în câteva localități periurbane.

Pentru comparație, în municipiul Iași, practic centrul economic al județului, cifra de afaceri de 6,93 miliarde euro a fost realizată de 15.045 firme active. În mediul rural, însă, dinamica este mult mai concentrată, din cele 5.535 de firme active din topul comunelor, 1.694 fiind în Miroslava, iar alte 1.060 în Valea Lupului.

Miroslava, motorul industrial al județului Iași

Miroslava se menține pe primul loc în top datorită prezenței unor companii mari care au ales să își deschidă unități de producție în această zonă. În parcurile industriale din comună sunt înregistrate firme cu activitate orientată în special către export, ceea ce ar putea explica nivelul ridicat al cifrei de afaceri.

Cea mai mare firmă din județul Iași, Phinia Delphi România, are fabrica acolo și produce componente auto pentru giganți precum Volvo, Daimler și Volkswagen. În 2024, compania a avut o cifră de afaceri de 344 milioane euro, fiind cel mai mare exportator din întreaga regiune a Moldovei. Un alt jucător important din Miroslava este Mennekes Electric, care a înregistrat afaceri de 33 milioane euro anul trecut. În fabrica lor din Parcul Industrial Miroslava se produc cabluri de încărcare de ultimă generație pentru mașini electrice și hibride, folosite de branduri premium precum Ferrari, Tesla, Mercedes, Volkswagen sau Jaguar.

Dar pe lângă marii producători din auto sunt prezente și companii românești importante din distribuție, logistică și comerț. Printre firmele care au unități de producție în zonă se numără: Fiterman Pharma, Misavan sau Electra.

Această prezență puternică a industriei face ca Miroslava să aibă o cifră de afaceri aproape egală cu totalul celorlalte nouă comune din top.

Dacă trendul se menține, Miroslava ar putea deveni în câțiva ani cel mai important pol economic rural din întreaga regiune a Moldovei.

Valea Lupului și Tomești, localități-satelit care cresc accelerat

Locul 2 este ocupat de Valea Lupului, cu aproape 296,3 milioane euro cifră de afaceri. Poziționarea strategică, la intrarea în municipiu, dar și apropierea de centrele logistice din Iași au transformat comuna într-o zonă preferată pentru investiții, mai ales în comerț și servicii.

În Tomești, locul 3, cele 504 de firme active au înregistrat o cifră de afaceri de 236,2 milioane euro, comuna beneficiind de extinderea zonelor rezidențiale și a afacerilor care gravitează în jurul municipiului Iași.

Comparație cu orașele mici din județ

Interesant este că mai multe comune depășesc ca forță economică orașe cu statut administrativ superior. Pașcani, al doilea municipiu al județului Iași, a avut o cifră de afaceri de 475,9 milioane euro, cu 715 firme active în anul 2024. Târgu Frumos a avut 154,3 milioane euro, cu 252 firme în funcțiune. Podu Iloaiei – 95,2 milioane euro, cu 137 firme, iar Hârlău – 39,5 milioane euro, cu 176 firme.

Astfel, Miroslava depășește de peste două ori municipiul Pașcani, iar Valea Lupului și Tomești sunt, fiecare, peste orașe precum Târgu Frumos sau Podu Iloaiei.

Deși județul Iași are 93 de comune, doar câteva generează afaceri consistente, după cum mai reiese din datele centralizate de CCI Iași, 65% din cifra de afaceri totală a județului fiind realizată în municipiul Iași. Alte 28% se concentrează în doar 13 localități, în special comunele periurbane, 61% dintre firmele active sunt în municipiul Iași, iar 26% în cele mai dezvoltate 10 localități din jur.

Comunele care conduc afacerile rurale din Iași

Pe lângă Miroslava (locul 1), Valea Lupului (locul 2) și Tomești (locul 3), următoarele comune din Top 10 continuă să arate forța mediului de afaceri rural ieșean.

În Ciurea (locul 4), cele 669 firme active au generat 177,5 milioane euro, iar Lețcani (locul 5), cu 213 firme, a raportat o cifră de afaceri de 121,2 milioane euro.

Rediu (locul 6), cu 484 firme, și Bârnova (locul 7), cu 456 firme, au înregistrat 88,3 milioane, respectiv 81,4 milioane euro, în timp ce Holboca (locul 8), cu 328 firme, a adunat 67,2 milioane euro. La finalul clasamentului se află Ion Neculce (locul 9), cu 79 firme și 62,5 milioane euro, și Cotnari (locul 10), cu 48 firme și 62,4 milioane euro cifră de afaceri.

Publicitate și alte recomandări video