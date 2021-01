COMUNICAT DE PRESĂ

În calitate de deputat al partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), ales în circumscripția nr. 24, Iași, mă declar solidar cu doleanța exprimată mai jos de unul dintre medicii oncologi din localitate. Înțelegând că părerea sa nu este singulară la nivelul corpului medical ieșean, cer Ministerului Sănătății să cerceteze neîntârziat, în toate spitalele din țară, veridicitatea situației expuse și să ia măsurile necesare pentru ca pacienții oncologici să nu fie privați de serviciile medicale care le asigură supraviețuirea.

Redau textul primit:

Domnule ales al poporului român...

(...) sunt medic specialist oncolog in Iasi. Va aduc in prin plan nedreptatea la care este supus pacientul oncologic in Romania. Nu mai aduc in prim plan ordonantele de urgenta in care se stipula ca doar urgentele se trateaza, ci o problema actuala la fel de grava.

Pacientul oncologic nu este primit in spitalele publice pentru tratament esential oncologic dupa un test covid pozitiv si dupa cele 14 zile obligatorii de izolare pana ce nu are un test negativ, desi restul populatiei iese din izolare fara test la finalul celor 14 zile.

Problema apare atunci cand, desi fara simptome si analize perfecte, testul nu se mai negativeaza, dureaza saptamani intregi si pacientul intrerupe tratamentul si astfel risca sa moara, unii chiar mor si statul afirma ca de covid a murit. Nu e adevarat, moare din lipsa ingrijirii medicale.

Ordinul 1819/20 este interpretabil pt ca spune ca nu mai este necesar test covid negativ pt 90 zile de la infectie exceptie facand doar pacientul cu tratament oncologic sau cu semne clare de boala. Totodata definitia de caz INSP spune SI in loc de ''sau'' la fraza de mai sus. Astfel, spitalul public, refuza internarea pacientului pe motiv ca testul persista pozitiv saptamani intregi de la diagnostic, fara niciun fel de simptom. Nu spune niciunde ca nu se face tratament activ oncologic, vreo obligatie. Singura obligatie sunt cele 14 zile de izolare sau internare in clinica de profil pt covid apoi ''liberi'' fara test negativ.

Dar spitalele publice refuza ingrijirea medicala, cel putin IRO Iasi, SJU Suceava, astfel refuza dreptul la viata si sanatate oferit de contitutie.

Din cate stiu sunt singurul doctor din Iasi care urmeaza juramantul depus si nu refuza astfel de pacienti. Nu la toti apare aceasta problema dar numarul lor e mare, se intarzie cu mult tratamentul si astfel evolutia bolii oncologice este alta. Si un om daca moare din cauza asta e mult, sa nu mai zic de statistici.

O data ce dupa 14 zile esti considerat neinfectios, nu ai simptome, ai analize bune, soliciti tratament, de ce spitalul public te refuza? Unii au teste pozitive saptamani intregi, chiar luni. Pacientii mei sunt bine, multumesc lui Dumnezeu.

Haideti sa nu ii condamnam la moarte. Va rog din suflet. (...)

Mentionez ca am scris mai multor deputați (...), europarlamentari (...), senatori (...) si chiar (...) Ministrului Sanatatii (Voiculescu) dar putin au dat un feedback. (...) Nu conteaza culoarea politica ci viata pacientului oncologic. Eu singur nu pot face minuni, impreuna putem.