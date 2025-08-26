Conacul unui fost ministru ieșean, readus la viață. Trei licitații consecutive pentru salvarea monumentului, fost spital de nebuni. Ploaie de oferte după creșterea prețului cu 60%

A fost nevoie de trei licitații fără ofertanți și de o majorare consistență a finanțării pentru ca salvarea unei clădiri monument istoric degradat să aibă șanse.

Șase ofertanți s-au înscris în curs pentru contractul de refacere a unei clădiri monument istoric aflată într-un stadiu avansat de degradare. Este vorba de Casa Roset-Catargiu, situată în Parcul Dendrologic din Răducăneni. După trei licitații nereușite și la câteva zile după ce directorul Direcției Județene pentru Cultură a remarcat că proiectul este „nesustenabil”, Institutul Național al Patrimoniului a relansat procedura de achiziție a lucrărilor de consolidare și restaurare la un preț cu 60 la sută mai mare, respectiv, 14,85 de milioane de lei.

Termenul de înscriere la licitație a fost prelungit cu aproape o lună, în final aliniindu-se la start șase ofertanți: Iasicon SA, Grup Construcții Est SA, Conest SA și asocierile Euras-Mădbeton, Romconstruct Group SRL-Romconstruct SA și Katar Conneg-Proconstruct. Evaluarea tehnico-financiară a ofertelor ar trebui să dureze nu mai mult de o lună. În schimb, lucrările se vor desfășura pe parcursul a trei ani.

Clădire veche de 170 de ani

Conacul a fost construit la jumătatea secolului al XIX-lea de Lascăr Rosetti, revoluționar pașoptist care a sprijinit alegerea lui Alexandru Ioan Cuza domnitor al Moldovei, ocupând ulterior funcții precum ministru de Finanțe sau președinte al Curții de Casație.

După moartea lui (28 aprilie 1884), conacul a revenit nepoatei sale, Ana Rosetti (1855-1910), căsătorită cu generalul George Catargiu (1837-1906), fratele mai cunoscutului Lascăr Catargiu.

Între anii 1950 şi 1984 conacul a funcţionat ca spital de psihiatrie. După efectuarea unor lucrări de reamenajare a grădinii conacului, aici s-au desfăşurat şi activităţi pentru copii. Abandonat în anii de după cutremurul din 1977, degradarea imobilului s-a accelerat în urma izbucnirii unui incendiu care a provocat daune semnificative. Pe măsura trecerii timpului, starea clădirii – afectată și de alunecarea lentă a terenului pe care se află – s-a înrăutăţit şi mai mult, fiind vandalizată până a ajuns o ruină.

Ce destinație va avea clădirea restaurată

Așa cum am relatat, anunțul de licitație menționează că Primăria Răducăneni își dorește relocarea în această clădire a Clubului Copiilor, care funcționează sub coordonarea Palatului Copiilor Iași. „Obiectivul principal este de a transforma imobilul într-un spațiu dinamic, cu spații dedicate activităților educaționale pentru copii, în care se vor putea organiza diverse manifestări culturale, ce vor asigura dezvoltarea personală a utilizatorilor și altor vizitatori”, se arată în Caietul de sarcini.

Reconfigurarea interioară a clădirii a fost de asemenea conturată: „Accesul principal în clădire se va face prin intermediul celor două pachete de trepte din blocuri de piatră ale scării principale exterioare, prin porticul restaurat. Sala P1 va avea funcțiunea de hol acces cu exponate, fiind cel mai impozant spațiu al imobilului. De aici se va accede în camera P2 sala de muzică – în stânga, în camera P3 în care a fost organizată circulația pe verticală – în dreapta – și în camera P4 – hol”.

