Arte

Concerte în aer liber cu Filarmonica Moldova: corul academic și muzică de film la Amfiteatrul Palas. Intrarea liberă

De Andreea POPA
miercuri, 20 august 2025, 03:28
1 MIN
Filarmonica Moldova continuă seria concertelor din cadrul Stagiunii Estivale 2025. Evenimentele vor avea loc în Amfiteatrul Palas (Teatrul de Vară), pe 21 și 22 august, de la ora 19.00.

Concertul coral „Armonii de Vară”, susținut de corul academic „Gavriil Musicescu”, sub bagheta dirijorului Bogdan Cojocaru, va fi organizat joi, 21 august, de la ora 19.00. Soliștii vor fi Victoria Bleortz (soprană), Ciprian Rusu (bariton) și Liviu Muntean (tenor).

Vineri, 22 august, tot de la ora 19.00, ieșenii pot participa la un concert cu muzică de film, susținut de orchestra simfonică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore. Intrarea este liberă la toate concertele din cadrul stagiunii estivale.

