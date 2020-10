Concluzia anchetei ISJ: Directorul care dormea la catedră lua medicamente ce dau somnolenţă

„Imaginile postate sunt probabil din anul şcolar precedent, din perioada când am început un tratament cu medicamentul Gabaran. Acest medicament are ca efect secundar crearea unei stări de somnolenţă şi de oboseală. Imaginile redate sunt probabil din timpul unei asemenea stări. După scurt timp, am întrerupt tratamentul cu Gabaran pentru a-mi relua activitatea în mod normal. Odată cu renunţarea la medicamentul Gabaran au dispărut şi stările de somnolenţă şi de oboseală”, precizează Ion Ghiban, directorul unităţii şcolare din Tătăruşi.

Oficialii ISJ au realizat o anchetă la unitatea de învăţământ în urma semnalării existenţei acelor filmuleţe în spaţiul public. Filmuleţele prezintă într-un mod evident faptul că directorul Ghiban dormea în timpul orelor, în prezenţa elevilor. „Reprezentanţii ISJ Iaşi s-au deplasat la unitatea de învăţământ şi au efectuat verificări”, precizează reprezentanţii Inspectoratului. Ancheta mai notează că în şcoală există şi profesori care consideră că relaţia cu directorul este una „tensionată”, motiv pentru care se va monitoriza în perioada următoare activitatea managerială a directorului.