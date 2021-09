Concluzii la „Ciuguleala liberală“ şi „Consilierul cu raţa-n gură“: ANI nu mai are dinţi

„În programul de guvernare - al USR PLUS, nu cel al coaliţiei cu PNL şi UDMR - am vorbit despre o reactivare a Agenţiei Naţionale de Integritate, care, din păcate, în ultimii ani a fost lăsată cumva în umbră. Deşi era o instituţie puternică în primii ani după 2010, în ultima perioadă a fost lipsită semnificativ de personale, de fonduri. Aşa cum ştiţi, ANI se uită la aleşii locali prin sondaj sau atunci când este sesizată. Sper să şi reuşim, pentru că e destul de greu să convingi aleşii că trebuie să fie mai bine supravegheaţi. Noi nu avem nicio teamă să facem asta în ceea ce ne priveşte, dar sper să-i convingem şi pe ceilalţi să se lase cercetaţi cel puţin din punct de vedere al integrităţii“, a declarat ieri la Iaşi deputatul Andrei Lupu (foto stânga), membru al Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, din partea USR PLUS.

Alături de deputatul USR de Iaşi Monica Berescu (foto, la microfon), el a răspuns astfel la întrebarea dacă nu ar fi potrivită o revizuire a legislaţiei în privinţa relaţiilor de afaceri care pot să apară între aleşi şi demnitari, pe de o parte, şi instituţii publice în special din administraţie, pe de altă parte.

Amintim că, în ultimele zile, două cazuri de legături de afaceri cu primării de comune ieşene au fost întoarse pe toate părţile în paginile ziarului nostru - nu pentru a discuta legalitatea lor, ci pentru aspectul moral al acestor tranzacţii. Astfel, consilierul local Iulian Huşanu s-a făcut remarcat prin multitudinea ofertelor adjudecate pe platforma electronică de achiziţii publice. Ulterior, şi firmele familiei subprefectului Adina Gîrjan s-au dovedit abile în încheierea de contracte de vânzări produse şi servicii mai ales către primării liberale, partidul care sprijină echipa de conducere a Prefec­turii ieşene.