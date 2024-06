Concluzii la cald! PSD (sub toate formele sale) a câștigat Iașul, la fel ca în ultimii 90 de ani

E simplist să pui în spatele candidaturii lui Cosette Chichirău alți patru ani (să fie doi?) de stagnare a Iașului. Sigur, fosta șefă a USR a „halit” aproape 15% din scorul lui Marius Bodea, dar să vedem tabloul complet. Mihai Chirica (ex-PSD) a obținut 32,5%, Bogdan Balanișcu (PSD) – 13,2%, iar Tudor Ciuhodaru (ex-PSD) 9,1%. Marius Bodea (25,6%) alături Cosette Chichirău se duc spre 40%, Mihai Chirica împreună cu pesediștii lui de rit vechi și nou tind spre 55%. Cam acesta e raportul real în Iași între cei care își doresc un suflu nou în administrația locală și cei mulțumiți cu prolecultismul promovat de Palatul Roznovanu. Peste toți, alți peste 65% dintre ieșeni pe care îi doare-n… (n.r. – prezența la vot pe municipiu a fost de 34,6%!).

Performerul cursei pentru Primăria Iași pare Bogdan Balanișcu. Candidatul PSD a obținut, cum era de așteptat, mult sub scorul partidului (el – 13,2%, PSD – 20,6%), dar aproape dublu față de sondajele din pre-campanie. Sugeram în prima frază că mandatul lui Mihai Chirica se poate încheia prematur, fiind de notorietate interesul manifestat de procurori pentru libertatea edilului. Dacă până duminică, în ipoteza unor anticipate, se profila un duel Bodea-Chichirău, cu ceva lătrat gutural de pe margine din zona lui Andrei Apreotesei (PNL, moștenitorul lui Chirica), de azi îl putem adăuga și pe Balanișcu în ecuație. Și la cât de fragmentat s-a dovedit votul în târg, mi-e teamă că PSD (oficial) poate câștiga Primăria, chiar și cu un candidat de care n-au auzit 99% dintre ieșeni până pe la începutul lui 2024.

Al doilea performer la alegerile pe municipiu este partidul România Eco (Curaj), înființat recent de Cosette Chichirău și care a trecut lejer pragul pentru Consiliul Local, în jurul a 10%. Sondajele anticipau un scor bun pentru fosta candidată USR, dar faptul că a reușit să capitalizeze și pe vot politic reprezintă o surpriză. Nu e clar, și probabil nu vom afla vreodată, de ce au pus alegătorii ștampila pe Curaj. A fost un vot anti-Bodea, o „îndrăgosteală” cu miros de tei pentru Cosette, o expresie a dezamăgirii față de USR sau pur și simplu mirajul unui partid tânăr, pentru tineri? În toate cazurile, nu a fost un vot anti-Chirica, decât în măsura în care alegătorii Curaj sunt extrem de naivi ori suferă de analfabetism politic. Una peste alta, Cosette Chichirău pare să fi avut cea mai bună campanie la firul ierbii, exact ce i-a lipsit cu patru ani în urmă sub sigla USR.

La Consiliul Local va fi război – PNL a obținut sub procentul adjudecat de Chirica, 24,91%; Alianța Dreapta Unită mai puțin decât Bodea, 21,24%; PSD – 20,66%; AUR, 12,4%; iar Curaj – 10,1%. „Război” în sensul că toți consilierii opoziției (PSD, ADU și Curaj) vor bate la ușa lui Chirica și-l vor ruga cu două degete ridicate – „Pick me, pick me!”. Consiliul Local a fost mereu la Iași o scenă a trădării, ar fi culmea să se schimbe ceva. Nu am pomenit nimic de aleșii AUR, pentru că aceștia fac parte în mod declarat din „coloana a cincea” a imobiliarilor apropiați de Chirica.

În concluzie, PSD, sub toate denumirele sale, mai vechi sau mai noi (inclusiv PNL și AUR), a câștigat alegerile la Iași, la fel cum s-a întâmplat mereu după Revoluție (Constantin Simirad a fost un pesedist sadea). După 45 de ani de comunism, Iașul se îndreaptă, începând cu 9 iunie, spre al patrulea nou deceniu alături de urmașii comuniștilor. Să cânte „Internaționala” pe „Ștefan”!

Precizare! Scorurile candidaților și partidelor nu sunt definitive și provin după numărarea a peste 90% din voturi.

