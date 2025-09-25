Concurenţă fiscală, nu „armonie fiscală” (II)

O regiune sau o localitate ar trebui să aibă un sistem fiscal propriu, adaptat nevoilor propriilor cetăţeni. Evident, acest lucru înseamnă spargerea sistemelor fiscale centralizate din prezent şi înlocuirea lor cu sisteme fiscale locale, în care taxele şi impozitele depind de voinţa cetăţenilor respectivelor entităţi. Acest lucru nu împiedică transferul unei părţi din veniturile fiscale în visteria generală a statului, pentru a fi folosite pentru cheltuieli de ordin general, restrânse din toate punctele de vedere. Un sistem fiscal descentralizat este singurul capabil să limiteze inconvenientele impozitării, care oricum nu dispar, deoarece, situându-se foarte aproape de cetăţean, permite evitarea creşterii excesive a poverii fiscale – oamenii nefiind atât de iraţionali încât să stabilească impozite mai mari, pe care ei înşişi le suportă – şi asigură transparentizarea modului de utilizare a veniturilor fiscale. În plus, existenţa unor sisteme fiscale locale deschide calea utilizării taxelor şi impozitelor în regim concurenţial, spre exemplu, pentru atragerea factorilor de producţie din zonele prospere. Un impozit pe profit de 3% în sudul Olteniei poate aduce acestei zone capitalul care îi lipseşte, situaţie care o ţine la foarte mare distanţă economică de zona Bucureştiului. Armonizarea fiscală, adică, spre exemplu, uniformizarea impozitului pe profit, conduce la o situaţie exact opusă. Ce element major l-ar putea determina pe un englez să-şi investească propriul capital în Vaslui, nu în Bucureşti, dacă veniturile obţinute din exploatarea acestui factor de producţie sunt impozitate cu aceeaşi cotă în ambele localităţi? De fapt, între cele două localităţi trebuie să existe o diferenţă enormă în privinţa impozitării, pentru a compensa diferenţele enorme de infrastructură, capital uman etc. existente între ele. Într-un regim fiscal descentralizat, localităţile mai puţin prospere sau sărace îşi pot face un avantaj comparativ din practicarea unor impozite mai scăzute, un fel de dumping fiscal aplicat invers, cu scopul majorării diferenţialului de venituri nete obţinute în urma utilizării factorilor de producţie. Desigur, mulţi dintre cei reticenţi în legătură cu o astfel de viziune vor spune că impozitele mici înseamnă venituri publice scăzute. Curba Laffer explică acest lucru, dar repetăm pe scurt: rolul politicii fiscale nu este acela al maximizării încasărilor fiscale, ci acela de a interveni cât mai puţin în procesele productive, astfel încât acestea să producă cea mai mare cantitate posibilă de bunuri şi servicii. În plus, există foarte puţine bunuri şi servicii care nu pot fi produse prin intermediul pieţei libere şi care trebuie finanţate prin taxe şi impozite. Cu alte cuvinte, rolul impozitelor nu este acela de pune la dispoziţia politicienilor şi funcţionarilor publici cantităţi din ce în ce mai mari de resurse, ci de a interfera cât mai puţin procesele spontane creatoare de bogăţie. În plus, există posibilitatea logică şi practică de a încasa, pe termen lung, mai mult dintr-un impozit de 3%, decât de pe urma unuia de 15%, mai ales acolo unde baza de impozitare lipseşte în mod obişnuit, în condiţiile unor impozite nediferenţiate.

Într-o societate liberă, policentrică, fiecare comunitate de oameni responsabili trebuie să aibă posibilitatea de a-şi transforma localitatea, regiunea, chiar ţara, într-un soi de paradis fiscal, acceptând apriori faptul că impozitele mici pe care le plătesc trebuie să meargă mână în mână cu existenţa unei autorităţi publice cu puteri restrânse. Atunci, între diversele entităţi locale s-ar declanşa cu adevărat o competiţie fiscală, care, dacă nu ar duce la scăderea dramatică a taxelor şi a impozitelor, cel puţin, nu ar permite creşterea lor generalizată. „Armonia fiscală” produce exact efectele opuse, eliminând posibilitatea utilizării instrumentului fiscal pentru a crea condiţii mai bune în vederea atragerii factorilor de producţie foarte rari. Concurenţa fiscală permite ceea ce economiştii numesc „a vota cu picioarele” (voting with your feet), însă nu în sensul de a vota fără discernământ, ci de a-ţi rezerva dreptul de a părăsi o entitate politico-administrativă. Din perspectivă fiscală, acest lucru înseamnă să te muţi chiar în aceeaşi ţară, dar într-o zonă în care taxele şi impozitele sunt pe placul tău, adică într-o localitate sau într-o regiune cu un regim fiscal mai adaptat propriilor exigenţe.

În plus, concurenţa fiscală, aidoma oricărei forme de concurenţă, produce două efecte importante: reduce preţurile (în acest caz, taxele şi impozitele) şi creşte calitatea bunurilor sau serviciilor. În ceea ce priveşte „preţurile”, existenţa unor sisteme fiscale concurente împiedică autorităţile locale să majoreze propriile taxe şi impozite, de teamă ca plătitorii lor să nu „voteze cu picioarele”, mutându-se într-o zonă cu o fiscalitate mai puţin împovărătoare. Atunci când facem referire la aceste „bunuri” şi „servicii”, ne gândim în special la costurile scăzute de implementare şi funcţionare a sistemului de plată şi colectare a taxelor şi impozitelor, la existenţa unui sistem fiscal simplu şi funcţional. (Prin comparaţie, să ne reamintim că, spre exemplu, codul fiscal al Spaniei are peste o mie de pagini, la fel cum se întâmplă în cazul României şi al multor alte state.) Facem această precizare deoarece costurile impuse de autorităţi contribuabililor nu se rezumă doar la sumele efectiv plătite de aceştia sub formă de taxe şi impozite, ci şi la cheltuielile cu întreţinerea şi funcţionarea sistemului de colectare (salarii, întreţinerea clădirilor, a sistemelor informatice etc.), a sumelor suportate de firme şi persoane fizice pentru plata consultanţilor fiscali, la timpul pierdut pentru conceperea şi depunerea diferitelor declaraţii fiscale impuse de autorităţi. Din acest punct de vedere, competiţia fiscală conduce la sisteme locale foarte simple, ce funcţionează cu un consum scăzut de resurse. Ea tinde, ca în cazul oricărui tip de concurenţă, spre „egalizarea în jos” a impozitelor, tocmai de teama autorităţilor locale că o creştere a impozitelor sau o menţinere a lor la un nivel ridicat va conduce la „scurgeri” de factori de producţie, capital şi forţă de muncă, spre zonele în care veniturile nete sunt mai ridicate, ca urmare a unor taxe şi impozite mai scăzute. În condiţii de armonizare fiscală, atât capitalul, cât şi forţa de muncă pot fi „captive la impozitare”, adică, nu pot „fugi” spre alte zone, localităţi, regiuni sau, chiar, ţări, deoarece în potenţialul loc de destinaţie rata impozitării este similară celei din locul de plecare, caeteris paribus.

Oamenii sunt tentaţi să creadă că forţa de muncă şi capitalul sunt factori de producţie substituibili. Această prejudecată i-a condus, de-a lungul timpului, pe duşmanii progresului tehnic să distrugă aparate şi echipamente noi, să incendieze fabrici modernizate etc. În realitate, capitalul nu înlocuieşte pur şi simplu forţa de muncă, generând, astfel, şomaj. În general şi pe termen lung, relaţia dintre cei doi factori de producţie este una de complementaritate, adică, de cooperare. Prin urmare, capitalul caută forţă de muncă, iar forţa de muncă aleargă după capital. Astfel putem explica, în parte, „fuga creierelor”. Pe plan mondial, există o tendinţă de emigrare a tinerilor, în general, către ţări ce oferă condiţii de trai mai bune. Se întâmplă acest lucru deoarece un utilaj mai performant permite obţinerea unui venit superior; or, forţa de muncă, aidoma oricărei alte resurse rare, are tendinţa de a se deplasa spre zonele unde este mai bine recompensată, mai „preţuită”. Se întâmplă aşa ceva atunci când respectivul factor de producţie este mai rar. Altfel spus, resursele sau factorii de producţie circulă dinspre zonele în care sunt mai puţin rari şi spre cele în care gradul de raritate relativă este mai ridicat. Însă, această raritate este mai accentuată în raport cu stocul de capital. Cu alte cuvinte, spaniolii emigrează către Anglia sau Statele Unite pentru că stocul de capital mai ridicat din aceste ţări fac astfel încât capitalul să fie mai puţin rar decât forţa de muncă; ţinând cont de relaţia de complementaritate dintre cei doi factori, un capital mai puţin rar face ca, automat, forţa de muncă să fie mai rară, deci, mai valoroasă, „mai preţuită”. Aceasta pare să fie cauza principală a fenomenului brain drain, un fenomen care poate fi frânat parţial prin oferirea de stimulente fiscale care să permită atragerea capitalului, nu „creierelor”. Prin urmare, pentru ţările mai puţin prospere, slab dotate cu capital, creşterea veniturilor nete încasate de proprietarii de capital, prin reducerea presiunii fiscale aferente acestui factor de producţie, poate constitui o metodă simplă de păstrare a stocului de capital uman. Acest lucru este valabil atât la nivel naţional – a se vedea deplasarea tinerilor dinspre zonele sărace spre cele deja prospere, cât şi la nivel internaţional, spre exemplu, la nivelul Uniunii Europene. Pentru a împiedica astfel de fenomene sau, cel puţin, pentru a le împiedica magnitudinea, eliminarea barierelor, inclusiv de natură fiscală, ar face ca cei doi factori de producţie „să fugă”, de fapt, să alerge unul după altul, să se caute şi să coopereze acolo unde decid costurile. Dacă relaţia dintre capital şi forţa de muncă este una de complementaritate, înseamnă că împiedicarea „sosirii” capitalului printr-o politică fiscală uniformă se traduce prin salarii mai scăzute şi printr-o rată mai ridicată a şomajului. Regiunile sau ţările sărace au mare nevoie să existe o „fugă a capitalului”, capital drain, dinspre zonele bogate spre ele însele! Or, politica fiscală diferenţiată, nu cea „armonizată”, poate juca un rol decisiv, ţinând cont de faptul că, poate, exilul fiscal al capitalului este preferabil ostracizării creierelor.

Gabriel Mursa este profesor de Economie și Istoria gândirii economice la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și președintele Institutului Hayek România

Publicitate și alte recomandări video