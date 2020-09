Concurenţă greu de imaginat pentru un loc bugetat la USAMV: 72 pe loc

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a înregistrat, pentru prima dată de când există o evidenţă concretă, o ocupare integrală a tuturor locurilor, atât buget, cât şi taxă - până la capacitatea maximă de şcolarizare. În sesiunea de admitere din această toamnă au fost 441 de candidaţi în total pe 63 de locuri la buget şi 118 la taxă. Vine o concurenţă foarte mare - 7 pe loc bugetat şi o concurenţă de 2,43 pe toate locurile, buget sau taxă, scoase la concurs. La nivelul Facultăţii de Agricultură a fost o concurenţă de 3,5 pe toate locurile şi de 11 pe loc bugetat, fiind 177 de dosare pe 16 locuri la buget şi 35 la taxă.

La Facultatea de Horticultură a fost o concurenţă de aproape 2 pe loc pe toate locurile scoase la concurs, în timp ce o situaţie aparte s-a înregistrat la Facultatea de Zootehnie. Aici a existat un singur loc la buget rămas liber în urma admiterii din vară, şi au fost 72 de dosare depuse pentru a-l ocupa, atât pe acesta, cât şi locurile de la taxă, fiind practic o concurenţă de 72 de candidaţi pe locul respectiv rămas liber. Şi la Facultatea de Medicină Veterinară s-au ocupat integral toate locurile - fiind 59 de candidaţi pe patru locuri la buget şi 15 la taxă, anul acesta fiind un număr record şi la linia de predare în engleză cu taxă în valută: 26 de candidaţi pe 29 de locuri, 39 în total care vor fi înmatriculaţi. „Admiterea de toamnă a fost foarte bună, cred că şi promovarea pe care am făcut-o ne-a ajutat foarte mult, dar şi contextul pandemiei a făcut să crească numărul de candidaţi la mai multe universităţi, nu doar la noi. Am afişat joi seara rezultatele, ieri au fost semnate contractele de studiu, fiind practic confirmările de locuri”, a declarat prof.dr. Gerard Jităreanu, rectorul USAMV Iaşi.

Pandemia a împins toate procedurile administrative până la limita calendarului anul acesta la USAMV: luni are loc şi deschiderea anului universitar. Anul acesta, în contextul pandemiei, deschiderea anului va avea loc pe terenul de sport din campus şi nu va fi o deschidere comună, ci fiecare facultate va avea propria festivitate. „Am evitat să facem o deschidere mare pentru a încerca să protejăm atât studenţii, cât şi cadrele didactice. Facem acest eveniment în aer liber, pe teren. Nu am avut niciun an în care să fie ocupate toate locurile şi la taxă, ele fiind puse la capacitatea maximă de şcolarizare. Este printre cei mai buni ani de admitere”, a completat prof.dr. Gerard Jităreanu.