CONCURS: Câștigați un bilet la filmul ”Soții de militari”. Condiții de participare

Soții de militari/Military Wives, o poveste care inspiră și care impresionează prin forța prieteniei, a dragostei și a sprijinului în vreme de război, a avut premiera în România, pe 2 august 2020, în cadrul TIFF Cluj-Napoca, în Piața Unirii, printr-o proiecție sold-out.

Regizorul nominalizat la Oscar, Peter Cattaneo (The Full Monty), câștigătoarea premiului BAFTA®, Kristin Scott Thomas (Darkest Hour) și cea care a fost nominalizată la premiile BAFTA®, Sharon Horgan (Catastrophe) formează o echipă pe cinste.

Scenariul este semnat de Rachel Tunnard (Adult Life Skills), câștigătoarea premiului BIFA și de scriitoarea/regizoarea premiată Rosanne Flynn (Crossbones, Meconium). Filmul este produs de Rory Aitken, Ben Pugh (42) și Piers Tempet (Tempo Productions). Erica Steinberg și Josh Varney, producător executiv al 42 și Emma Willis și Hana Carter de la Twenty Twenty TV, casa de producție aflată în spatele succesului uriaș al serialului documentar BBC: The Choir: Military Wives, care a constituit sursa de inspirație pentru acest film.

Soții de militari a fost filmat la sfârșitul anului 2018, timp de 6 săptămâni în împrejurimile Londrei și ale orașului Yorkshire.

Inspirat dintr-o poveste reală, Soții de militari și ale sale femei luminoase ne încurajează să ne depășim împreună fricile. De aici și motto-ul filmului „Stronger together!”/Mai puternice împreună!

În timp ce partenerii lor de viață luptă în Afganistan, despărțite de cei dragi și cufundate într-un abis de anxietate și de singurătate, aceste femei îndură amenințarea cumplită a unei fatidice bătăi în ușă, cu un curaj tăcut și cu un enorm sacrificiu. Kate (Kristin Scott Thomas), cea care întruchipează soția perfectă de militar îndură totul cu demnitate și stoicism. Își găsește libertatea în cântec. Ea este cea care reușește să adune laolaltă un grup de femei cu ajutorul cărora formează Corul: Soții de militari. La început sceptică și oarecum rușinată de grupul amator, proaspăta sosită în cor, rebela Lisa (Sharon Horgan) își schimbă repede opinia, fiind influențată de prietenia, umorul și curajul pe care le găsește în interiorul grupului pe care odinioară îl blama.

Găsindu-și un numitor comun, Kate, Lisa și corul înlătura convențiile și divergențele personale.

Cântând cu însuflețire hituri pop și imnuri rock, acest grup extraordinar de femei pun în muzică toată vâltoarea din inimile lor, dăruind bucurie, speranță și forță lor și lumii întregi. Dincolo de grijă, de atenție și de susținere reciprocă, acest grup de femei a reușit să producă o mișcare globală extraordinară și un curent mediatic impresionant.

„ Poate că ceea ce m-a atras cel mai mult a fost ideea de a face un film care sărbătorește forța și intensitatea emoțională a muzicii, precum și acea stare de purificare, de nirvana, pe care muzica cântată împreună o poate revărsa asupra noastră, a tuturor. Toată muzica a fost înregistrată live pe platoul de filmare, cu imperfecțiunile unui cor amator pentru a obține un sunet autentic. Am ales să nu facem repetiții în ceea ce privește spectacolele muzicale, pentru a fi autentici și spontani. Am ascultat sute de melodii din dorința de a alege cele mai bune piese pentru cor. Mi-am dorit melodii care să rezoneze tematic cu povestea noastră, fără să fie însă prea evidente. A fost fascinant să descopăr ce piese și genuri muzicale s-au armonizat cel mai bine într-un aranjament coral; am explorat muzica rock și muzică pop contemporană, dar am continuat să ne întoarcem la clasicele melodii electro pop din anii 80 - aceasta este muzica din tinerețea personajelor noastre, se realizează astfel, o juxtapunere plină de umor cu austeritatea vieții militare.”, declară regizorul Peter Cattaneo.

Reacții:

“Contagios, periculos de captivant.”

The Hollywood Reporter / Leslie Felperin

“Cu siguranță distractiv.”

The Hollywood Reporter / Leslie Felperin

“2 ore de plăcere create să stoarcă câteva lacrimi … cumpărătorii de bilete vor spune da.”

Variety / Amy Nicholson

“Mi-a PLĂCUT la nebunie filmul!”

Entertainment Weekly / Brittany Kaplan

“Am plâns! Atât de bun.”

AV Club / Marah Eakin

“ Mi-a plăcut foarte mult și m-a făcut să plâng.”

Indiewire / Anne Thompson

“Mi-a plăcut foarte mult!”

Deadline / Pete Hammond

După premiera din cadrul TIFF Cluj-Napoca, „Soții de militari”, distribuit în România de Follow Art Distribution, va rula din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.



