Local

Concursul de la Operă se anulează. Niciun candidat nu a luat 7, să ajungă la interviu

De Cătălin HOPULELE
miercuri, 24 septembrie 2025, 22:00
1 MIN
Concursul de la Operă se anulează. Niciun candidat nu a luat 7, să ajungă la interviu

Concursul de la Operă se anulează. Toți cei trei candidați au luat sub 7 și nu pot avansa la runda interviului. Notele: 6.81, 5.81 și 5.38.

Este neclar la momentul de față dacă Ministerul Culturii va relua concursul sau nu. Consecința directă îl vizează pe Andrei Fermeșanu: va rămâne interimar mai mult timp și se va putea înscrie la un nou concurs, dacă va fi cazul.

Vom reveni cu noi informații.

Etichete: concurs Opera Iasi, Opera Nationala Iasi

