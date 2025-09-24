Concursul de la Operă se anulează. Niciun candidat nu a luat 7, să ajungă la interviu

Concursul de la Operă se anulează. Toți cei trei candidați au luat sub 7 și nu pot avansa la runda interviului. Notele: 6.81, 5.81 și 5.38.

Este neclar la momentul de față dacă Ministerul Culturii va relua concursul sau nu. Consecința directă îl vizează pe Andrei Fermeșanu: va rămâne interimar mai mult timp și se va putea înscrie la un nou concurs, dacă va fi cazul.

Vom reveni cu noi informații.

