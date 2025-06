Condamnat după o vizită de urgență la părinți, la Osoi, care i-au cerut medicamente

În seara zilei de 7 noiembrie 2020, Andrei Roșu-Palade a mers în Tomești, cu intenția de a rămâne peste noapte la un prieten. Și-a lăsat mașina într-o parcare în zona blocurilor și a intrat într-un bar, unde, pe parcursul unei jumătăți de oră, a băut 100 ml de vodcă Stalinskaya și 200 ml de vin roșu. La 19.15 a primit însă un telefon de la părinții săi, care îi solicitau urgent un medicament. A ieșit, a cumpărat cele necesare, iar apoi s-a urcat la volan, îndreptându-se spre Osoi. Nu a apucat să parcurgă însă decât 500 de metri, când a fost tras pe dreapta de un echipaj de polițiști care desfășurau o acțiune tocmai pentru depistarea în trafic a șoferilor băuți.

Analizele efectuate au indicat că Roșu-Palade avea o alcoolemie de 1,53‰ în sânge, ceea ce i-a garantat trimiterea în judecată sub acuzația de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

Roșu-Palade fusese condamnat anterior la un an de închisoare cu suspendare, pentru lovire și alte violențe. Noua faptă fusese comisă pe parcursul termenului de încercare, ceea ce însemna că următoarea condamnare va fi cu executarea în regim de detenție. Spre norocul lui, până să se termine procesul pentru conducerea sub influența alcoolului, în apel, cealaltă condamnare a fost desființată, pentru prescripția răspunderii penale. Ca urmare, magistrații Judecătoriei au putut lua în considerare o condamnare tot cu suspendare. Așa au și făcut, stabilind o pedeapsă de un an de închisoare, cu un termen de supraveghere de doi ani. Ei au considerat ca suficientă pedeapsă faptul că bărbatul nu putuse conduce timp de aproape cinci ani.

Sentința a fost contestată de Roșu-Palade în fața Curții de Apel, cerând ca aplicarea pedepsei să fie amânată. Magistrații au refuzat să ia însă în calcul această variantă. Alcoolemia fusese prea ridicată, bărbatul aflându-se în stare de ebrietate. În plus, el avea de gând, dacă nu ar fi fost oprit de polițiști, să parcurgă cu mașina aproximativ 10 km, o distanță considerabilă, cu riscul producerii unui accident. Apelul inculpatului a fost respins, sentința Judecătoriei devenind definitivă.

