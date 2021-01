Condamnat la 8 ani jumătate de închisoare, un fost politruc PDL a fugit din ţară

Zlotea a fost condamnat azi Curtea de Apel București la 8 ani și jumătate de închisoare într-un dosar de corupție. Sentința este definitivă și nu mai poate fi atacată.

”În acest moment, știind de această înscenare de sentință care urma să mi se pregatească am părăsit Romania și, la fel ca fostul meu coleg din Parlamentul European, spaniolul Carles Puigdemont, am cerut statut de refugiat politic în altă țară. Cu probele și dovezile pe care le am, inclusiv înregistrările din dosar care îmi dovedesc nevinovăția, îmi voi căuta dreptatea la CEDO”, a scris Zlotea pe Facebook.