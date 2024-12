Condamnat la închisoare cu executare după două neacordări de prioritate. De ce au fost judecătorii ieșeni atât de aspri?

Pe 15 iulie 2022, Gheorghe Yakimov se afla pe bulevardul Tudor Vladimirescu, venind dinspre Calea Chișinăului. La intersecția cu bulevardul Dimitrie Mangeron, a virat la stânga, fără a opri la trecerea pentru pietoni. Pe aceasta se afla un bărbat, însoțit de fetița sa. Yakimov i-a acroșat pe amândoi, continuându-și apoi drumul. Din fericire, pietonii au suferit doar răni ușoare.

Mașina condusă de Yakimov a fost găsită ulterior de polițiști pe strada Tăietoarei, în apropiere. Verificările efectuate de polițiști au arătat că șoferul nici măcar nu avea permis. Avea să susțină ulterior că ar fi absolvit cursurile unei școli de șoferi din Bulgaria, fără ca faptul să poată fi dovedit. Nici mașina nu era a lui, fiind împrumutată de la un prieten. Yakimov s-a întâlnit din nou cu polițiștii în dimineața zilei de 14 februarie a acestui an. Aflat tot la volan, îndreptându-se dinspre Podul de Fier spre Bucșinescu, nu a acordat prioritate unui tramvai aflat în stația Pădurii, intrând în coliziune cu acesta. Nici de această dată, șoferul nu i-a mai așteptat pe polițiști.

Yakimov a fost trimis în judecată pentru două infracțiuni de conducere fără permis și două de părăsire a locului accidentului. Și-a recunoscut vina și s-a declarat de acord să efectueze o muncă neremunerată în folosul comunității dacă va fi condamnat.

Opțiunea este valabilă însă doar în cazul suspendării executării pedepsei. Or, Yakimov mai beneficiase de acest gest de bunăvoință din partea judecătorilor. În 2021, fusese condamnat, tot pentru conducere fără permis, la un an și trei luni de închisoare, cu suspendare. Și în 2023, judecătorii închiseseră ochii, condamnându-l pentru aceeași infracțiune la plata unei simple amenzi penale de 1.500 de lei. De această dată, judecătorii au apreciat că paharul se umpluse. Luând în considerare și pedepsele trecute, ei l-au condamnat pe Yakimov la 4 ani și 6 luni de închisoare, plus amenda penală, rămasă neachitată. Sentința Judecătoriei a fost contestată de inculpat, Curtea de Apel urmând să reanalizeze dosarul la începutul lunii februarie a anului viitor.

Publicitate și alte recomandări video