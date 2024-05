Condiția libertății în lumea occidentală*

Am primit cu foarte multă surprindere invitaţia lui Bogdan Glăvan, aceea de a susţine un discurs de un sfert de oră în legătură cu ceea ce ar fi spus, astăzi, Murray Rothbard despre Uniunea Europeană. Având în ve­dere că avem de-a face cu un simplu exerciţiu de imagi­naţie, vă rog să-mi daţi şi posibilitatea de a greşi! În acelaşi timp, nu sunt un specialist în opera lui Rothbard, deşi, evi­dent, îmi plac enorm cărţile lui, care au această trăsătură extraordinară de a prezenta cu claritate lucruri foarte complicate, o calitate pe care o au în general lucrările economiştilor austrieci.

Am încercat să găsesc o soluţie problemei ridicate de Bogdan Glăvan, să improvizez ceva, în legătură cu aceste cincisprezece minute: aşadar, ce ar fi spus Rothbard, astăzi, despre Uniunea Europeană? Primul meu gând despre sărbătoritul zilei este acela că avem de-a face cu unul dintre cei mai importanţi apostoli ai libertăţii în secolul al XX-lea. Aşa îl văd eu pe Murray Rothbard! Din punctul meu de vedere, el se află în imediata apropiere a celor doi titani ai liberalismului, Ludwig von Mises şi Friedrich Hayek.

Plecând de la premisa că îl consider pe Rothbard un mare apostol al libertăţii, mi-am adus aminte de un episod pe care l-am trăit la o universitate din Spania. Mă aflam aici şi stăteam de vorbă cu un profesor, cu vreo patru ani mai în vârstă decât mine, pe care îl cunoşteam de foarte multă vreme. Discutam cu acest domn despre evoluţiile noastre profesionale în perioada cuprinsă între începutul anilor 1990, atunci când ne-am cunoscut, şi zilele noastre. Inevitabil, am ajuns să discutăm despre colecţia Economie şi Societate Liberă, din cadrul Editurii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, eu fiind unul dintre coordonatori. Îi povesteam cole­gului meu spaniol că începusem această colecţie cu traducerea integrală a operei unui conaţional de-al său, profesorul Jesús Huerta de Soto, o precizare pe care el a primit-o cu un soi de uimire. În faţa acestei situaţii oarecum bizare, l-am întrebat: „ce părere aveţi despre profesorul Huerta de Soto?” Oarecum încurcat, omologul meu spaniol a răspuns: „În sfârşit, un tip interesant, inteligent, însă, mai curând un personaj exotic în Spania!” Apoi, continuă: „Ideile sale erau interesante în Spania anilor 1980, însă, acum, acestea nu-şi mai au rostul! Avea sens să vorbeşti despre libertate atunci, în imediata apropiere a dictaturii lui Franco, însă astăzi suntem membri ai Uniunii Europene, garantul libertăţii noastre!”.

Mi-am adus aminte această conversaţie, exact în mo­mentul primirii invitaţiei de a participa la evenimentul de astăzi. Astfel, am încercat să fac o paralelă impusă de tema întâlnirii noastre, întrebându-mă: cum se poate să ne imaginăm că Uniunea Europeană poate reprezenta garantul libertăţii noastre?

Ne asumăm un mare risc atunci când considerăm că Uniunea Europeană ne garantează libertatea personală. Cei care vehiculează o asemenea idee trăiesc într-o mare iluzie. După cum se derulează lucrurile în ultimii ani, instituţiile cu sediul la Bruxelles sau Strasbourg sunt departe de a se situa într-o asemenea postură. Eu nu consider că această entitate reprezintă instrumentul prin care noi ne putem apăra libertatea! În realitate, dacă analizăm multe din acţiunile şi măsurile pe care le pune în practică această suprastructură naţională, o să realizăm imediat că libertatea este ameninţată de Uniunea Europeană. În primul rând, nu există o compati­bilitate între cele două, deoarece Uniunea Europeană este construită după chipul şi asemănarea lui Jean Monnet. Ştim cu toţii cine a fost Jean Monnet! Hai să facem o comparaţie între cel care a apărat libertatea, Murray Rothbard, unul dintre cei mai mari apărători ai libertăţii pe care i-a avut omenirea, un om care a scris Etica libertăţii, Power and Market sau Man, State, and Economy, şi arhitectul Uniunii Europene. Cel din urmă a fost preşedintele unui soi de comitet de stat al planificării din Franţa, consilierul lui Roosevelt, simpatizat de Keynes, un ins care şi-a propus să construiască un plan mondial de dezvoltare economică. Atunci, cum să punem semnul egalităţii între una dintre marile figuri ale liberalismului şi una dintre marile figuri ale socialismului? Dacă identificăm liberalismul cu socialismul, ceea ce, în mod evident, ar fi o aberaţie, atunci îi putem pune pe picior de egalitate pe aceşti doi intelectuali!

Acum, vreau să mă concentrez asupra unei singure întrebări: ce ar fi spus Murray Rothbard despre Uniunea Europeană dintr-o singură perspectivă foarte importantă? Noi ştim că liberalismul a apărut şi s-a dezvoltat împotriva tendinţei de concentrare a puterii. Revoluţia engleză de la 1688, cea care a condus la formularea principiilor liberalismului modern, a încercat să găsească metoda prin care englezul de rând să-şi dobândească libertatea personală, restrângând puterile monarhului. Atunci au început să apară cărţile lui John Locke. Ştim bine că foarte mulţi gânditori liberali, precum Montesquieu, Tocqueville, Benjamin Constant sau François Guizot, şi-au propus să descopere modalitatea prin care trebuie evitată concentrarea puterii în mâinile unui individ, ale unui grup de indivizi sau chiar ale poporului. (Principala preocupare a liberalilor din secolul al XIX-lea a fost aceea de a scrie împotriva concentrării puterilor în mâinile poporului.) Tot liberalii au fost cei care au considerat că cea mai bună soluţie pentru prezervarea libertăţilor individuale este găsirea de bariere în calea concentrării puterii politice. Or, Uniunea Europeană procedează exact invers!

Cel mai bun exemplu în acest sens este crearea Băncii Centrale Europene. Până acum ceva timp, noi aveam sisteme monetare naţionale, cu băncile centrale pe post de monopoluri locale, aveam monede fiduciare, cu un curs forţat, în interiorul statelor, care, totuşi, în zona Uniunii Europene erau concurente. Un cetăţean al UE îşi putea derula tranzac­ţiile alegând o monedă concurentă. Dacă moneda ţării sale avea o problemă, era nesănătoasă, el putea alege un alt mijloc de schimb. Vă rog să vă aduceţi aminte că la începutul anilor 1990, cetăţenii români foloseau marca germană pentru a face diverse plăţi! Or, în urma creării Băncii Centrale Europene, nici măcar această competiţie între monopolurile naţionale nu mai există! Evident, statul supranaţional numit acum Uniunea Europeană, creat după chipul şi asemănarea modelului istoric francez, bazat pe concentrarea puterii, pe centralizare, avea nevoie de un soi de bancă naţională. Astăzi, Uniunea Europeană a creat monopolul monetar prin intermediul acestei bănci! Astfel, în loc să putem alege între monede concurente, aşa cum erau ele, mai sănătoase sau mai puţin sănătoase, avem o monedă unică. În loc să avem bănci centrale aflate în competiţie, avem o bancă centrală unică, dirijată de nişte oameni care nu fac altceva decât să planifice. Evident, nu putem face o paralelă între Uniunea Europeană şi Uniunea Sovietică. Însă, în ultimă instanţă, planificatorii de BCE au aceeaşi „aroganţă fatală” de a face ceea ce credeau sovietici că pot face, mai precis, că pot controla, că pot aranja, că pot „regla fin”, ca să-l citez şi pe celălalt „prieten” al lui Rothbard, John Maynard Keynes, că pot stabili cu precizie nivelul ratei dobânzii etc. Eu văd în această „posibi­litate” un mare pericol. Din punctul meu de vedere, caracte­ristica fundamentală a liberalului ar trebui să fie starea de veghe în legătură cu libertatea. Liberalul nu are ceva mai de preţ decât libertatea! Noi nu putem pleca de la premisa cole­gului meu spaniol, care susţinea că nu trebuie să ne facem probleme în legătură cu libertatea noastră! Ar fi de neiertat să ne imaginăm că de ea se ocupă „comisarii europeni”… Remar­caţi, vă rog, ce titulaturi foloseşte Uniunea Europeană: „comi­sari”. Cred că lui Rothbard i s-ar face pielea ca de găină dacă ar auzi aşa ceva, pentru că un asemenea termen provine din statul poliţienesc! Întotdeauna, „comisarul” este legat de poliţie ori de armată. Societatea civilă nu operează cu aşa ceva! Ce ar spune Murray Rothbard despre comisarii Uniunii Europene?

Îmi aduc aminte că unul dintre adepţii soluţiilor economice utopice, Walras, pleca de la premisa că printre noi ar exista un individ cu o minte omniscientă, încât ar concentra toată cunoaşterea necesară stabilirii preţurilor de piaţă. Walras, un socialist declarat, de altfel, folosea el însuşi ideea de comisar, commissaire-priseur. Ştim prea bine că Uniunea Europeană foloseşte „directive” şi „recomandări” (care se transformă imediat în „directive”). Ştim prea bine că elementele de drept emanate de la aceşti semizei depăşesc orice altă reglementare naţională. Pe scurt, mă tem foarte mult de concentrarea de prerogative, de atribuţii extraordinare în mâinile acestor oameni din Banca Centrală Europeană sau din celelalte instituţii ale Uniunii Europene. Să ţinem cont că aceşti oameni iau decizii pentru jumătate de miliard de oameni! Dacă lucrezi într-o companie privată şi ai luat decizii greşite, erorile tale vor afecta câteva sute sau mii de inşi. Însă, deciziile eronate ale celor dintr-o instituţie precum BCE pot lăsa pe drumuri jumătate de miliard de oameni! Un liberal ar trebui să se declare scandalizat de o astfel de situaţie.

Aş dori să mai fac o singură precizare legată de trendul sesizat în ultima vreme. Tot mai multă lume susţine de ceva vreme că Banca Centrală Europeană poate funcţiona doar în condiţiile armonizării fiscale. Din câte putem remarca, Uniunea Europeană lucrează cu principii gen „solidaritate”, „armonizare”; cu alte cuvinte, îţi dă o „directivă” şi te-a „armonizat” de nu te vezi! Marea mea teamă este că vom ajunge aici: aşa cum tindem să avem o politică monetară unică, aşa vom avea o politică fiscală unică, ceea ce ar fi un adevărat dezastru, pentru că ar dispărea competiţia fiscală între ţările membre ale Uniunii Europene! De unde provine teama mea? Dacă ar exista un impozit global de 5%, nu m-aş speria atât de tare. Însă, mă tem că o să se recurgă la reintroducerea impozitării progresive inclusiv în ţările ce utilizează cota unică. Prin urmare, un întreprinzător nu va mai avea scăpare într-o Uniune Europeană cu legislaţie fiscală unică! Astăzi, el se poate deplasa dinspre ţările cu fiscalitate ridicată spre cele cu impozitare redusă. Prin introducerea „armonizării fiscale”, lui i se va lua libertatea de a-şi plasa capitalul în ţările care nu-l sufocă din punct de vedere fiscal. La fel cum i s-a luat libertatea de a-şi alege moneda, tot la fel i se retrage dreptul de a derula activităţile acolo unde crede că-şi va realiza mai bine interesele.

Din punctul meu de vedere, Rothbard şi Uniunea Europeană sunt ca „dracul şi tămâia”. Vă rog să decideţi dumneavoastră cine este „dracul” şi cine, tămâia! Pe de altă parte, nici „dracul” nu-i atât de negru, dacă ne gândim la alternative, care, practic, nu există în acest moment, deoarece mult clamatul suveranism presupune o întoarcere la politici naționaliste. În consecință, există o singură soluție: reformarea sistemului de instituții de la Bruxelles, încât Europa să funcționeze ca un spațiu al liberului-schimb, un spațiu în care bunurile, capitalurile și persoanele circulă liber, în care drepturile fundamentale ale persoanei sunt garantate printr-un tratat comun. Abia atunci Uniunea Europeană și-ar îndeplini menirea ei veritabilă.

*Discurs rostit la Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, pe 3 martie 2012, cu ocazia Rothbard Day

Gabriel Mursa este profesor de Economie și Istoria gândirii economice la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și președintele Institutului Hayek România

