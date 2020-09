A mai dispărut o stea din constelaţia marilor profesori universitari şi a oamenilor de ştiinţă, academicianul CONSTANTIN TOMA. Izolarea socială impusă de nesfârşita pandemie a reuşit să ne separe şi să ne îndepărteze pe unii de alţii, colegi, prieteni şi chiar rude apropiate. Despre trecerea în lumea spiritelor a profesorului universitar Nicolae Ştefan, un apreciat botanist al Universităţii ieşene am aflat după înhumare. Acum am primit vestea despre trecerea în nefiinţă a domnului academician Constantin Toma, care a ridicat învăţământul botanic la înălţimi cu adevărat academice. Prin întreaga sa activitate didactică, ştiinţifică şi socială a fost un model demn de urmat, care a intrat în galeria marilor botanişti ai neamului nostru. Specialist în citologie şi histologie vegetală, în anatomia şi morfologia plantelor, academicianul Constantin Toma a reuşit să pună bazele unei şcoli academice care îi va purta numele. Zeci de serii de studenţi s-au bucurat de prelegerile sale, de rezultatele de excepţie ale cercetărilor efectuate şi de sfaturile cu rol educativ, care l-au făcut cunoscut şi apreciat în toată activitatea sa academică. Chiar dacă la catafalcul său nu pot veni cei care l-au cunoscut şi l-au îndrăgit, va rămâne, pentru multă vreme un exemplu demn de urmat. Puţini profesori universitari au avut talentul său de a se implica în educaţia studenţilor şi de integrarea lor în viaţa socială încă din primul an de studenţie. Fiindu-ne naş de cununie, atât eu, cât şi soţia mea, l-am apreciat şi urmat în multe domenii. Suntem alături de familia îndurerată şi îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să-l pomenească în Împărăţia Sa. Dumnezeu să-l ierte! Familia Gheorghe, Mariana şi Tiberiu Mustaţă.