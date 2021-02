Colectivul Departamentului de Măsurători Terestre şi Cadastru – TUIASI a primit cu regret vestea trecerii la cele veşnice a prof. univ. dr. ing. VALERIU MOCA. Tot ceea ce este dat să dăinuie în timp are la temelie dragostea, iar noi cei care l-am cunoscut şi ne-am format sub atenta sa îndrumare, am primit ceva din sufletul său iubitor şi generos. Îi vom păstra o amintire vie şi îl vom preţui pentru valorile pe care ni le-a insuflat să le atingem printr-o neobosită aspiraţie. Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să îi vegheze drumul spre lumină !